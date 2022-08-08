ВСУ ударили по Антоновскому и Каховскому мостам

Вооруженные силы Украины в ночь с 7 на 8 августа снова нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель координационного прессцентра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк.

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"Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали несколько суток на этом направлении, и он имеет свои результаты. Имеем попадания, достаточно серьезные, как по Антоновскому, так и по Каховскому мосту", - рассказала Гуменюк.

Кроме того, на юге украинские военные уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами. На оккупированных территориях движение сопротивления работает над ухудшением морального положения российских войск и снижением боеспособности захватчиков.

Оккупанты уже закрывали проезд через Антоновский мост, который в ночь на 27 июля также получал очередные повреждения из-за обстрелов с украинской стороны. Всего в Херсонской области три переправы через Днепр: третьей является плотина Каховской гидроэлектростанции.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский объясняет разрушение украинскими военными автомобильного моста через Днепр в поселке Антоновка возле Херсона стремлением лишить российские оккупационные силы в регионе любых логистических возможностей.