ВСУ удачно отработали по вражескому штабу: в Попасной погибли "вагнеровцы"

В Попасной Луганской области погибли "вагнеровцы", а в Северодонецке сносят поврежденные дома, чтобы потом снимать картину цветущего города.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который привел один из представителей СМИ РФ. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер"", - отметил Гайдай.

По его словам, количество погибших уточняется.

Отметим, российские телеграмм-каналы сообщили 14 августа об ударе ВСУ по штабу ЧВК "Вагнера" в оккупированной Попасной Луганской области, фото которого на днях опубликовал российский военкор.

Гайдай также сообщил, что на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта.

Также выпущено семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть из минометов.

Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ.

Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян украинские военные обезвредили.

Также Гайдай подчеркнул, что в захваченных РФ городах Луганщины люди постепенно разочаровываются в оккупационных властях.

"Жители Северодонецка больше месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые помещения. Впрочем, до сих пор никто не пришел даже для обследования. Во многих многоэтажках города пробиты крыша, выбиты окна, не говоря уже об отсутствии некоторых стен. А первые капризы погоды дают о себе знать - непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели", - отметил глава Луганской области.

Он подчеркнул, что оккупационные власти Северодонецка вместо того, чтобы помочь людям, выполняют приказ об обследовании домов, непригодных для проживания.

"Уже определили более сотни подлежащих сносу многоэтажек. И активно этим занимаются, вместо подготовки города к зиме. Зачем? Чтобы потом показывать политикам из РФ картинку цветущего города. Поэтому и восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут", - отметил он.

Ранее Гайдай сообщал, что у россиян нет обещанных побед на фронте, теряют доверие в оккупированных городах, которые они месяцами не могут начать восстанавливать.