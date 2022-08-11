Армия РФ не имеет ожидаемого прогресса в наступлении на Донецкую область

Существенное преимущество оружия не обеспечивает россиянам ожидаемого прогресса в наступлении на Донецкую область. После захвата Лисичанска прошло больше месяца – за это время на самом успешном направлении россияне смогли продвинуться максимум на 10 километров.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"По два-три раза в неделю оккупанты пытаются идти вперед в районе Верхнекаменского, в очередной раз – вчера. И снова были вынуждены отойти с потерями. На других участках, где враг попытался прорвать нашу оборону, прогресс за последний месяц еще менее существенен. Несмотря на постоянное интенсивное использование артиллерии в этих районах противник не смог сформировать достаточно боеспособную группировку войск для того, чтобы обеспечить массированное наступление", - подчеркнул Гайдай.

По его словам, за прошедшие сутки россияне применяли авиацию вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на границе областей.

Безуспешно штурмовали сразу по восьми направлениям – под давлением ВСУ повсюду отступили. Еще на трех участках бои продолжаются до сих пор.

Только за минувшую ночь, говорит глава Луганщины, врагом выпущены 12 ракет, совершено 16 обстрелов из ствольной артиллерии, еще два – из реактивной.

Между тем, на оккупированных территориях россияне предлагают работу, неизвестно, заплатят ли за нее, а безопасные условия труда ими не созданы.

"Они ежедневно рапортуют о разминировании оккупированных городов, прежде всего, объектов критической инфраструктуры и домов. А что мы видим в действительности? Многоэтажки, где найдены неразорванные снаряды, просто ограждают сигнальными лентами. Якобы провели обследование участков вокруг линий электропередачи. Но ведь сами сообщили вчера о гибели двух энергетиков и ранении еще одного в результате подрыва автомобиля в Смоляниново, где 83 подстанции и четыре воздушные линии в Рубежном, 47 ТП и одну "обследованы и разминированы" 43 ТП ПЛ в Лисичанске, 89 ТП и две ЛЭП в Северодонецке, в том числе и ту, вблизи которой и погибли электрики", - отметил Гайдай.

Он призвал людей быть очень аккуратными, ведь разминирования на оккупированных территориях почти не происходит.

Ранее Гайдай сообщал, что у россиян нет обещанных побед на фронте, они теряют доверие в оккупированных городах, которые месяцами не могут начать восстанавливать.