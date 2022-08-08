ВСУ обезвредили ДРГ россиян возде четырех населенных пунктов в Луганской области

Вооруженные силы Украины обезвредили диверсионно-разведовательных группы возле четырех населенных пунктов в Луганской области. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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"Вблизи четырех населенных пунктов обнаружены и обезврежены разведывательные группы врага", — написал Гайдай.

По его словам, каждый день российские войска пытаются создать себе благоприятные условия для усиления наступления.

"Только за прошедшую ночь они ударили семью ракетами, нанесли два авиаудара, 11 раз вели обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, трижды применяли минометы, четыре раза к штурму присоединялись танковые войска. Каждая из таких попыток – это еще несколько изуродованных домов, сломанных судеб и надежд наших земляков", — написал Гайдай.

Всего в течение 7 августа оккупанты атаковали с воздуха семь населенных пунктов на границе Луганщины и Донетчины.

"Для улучшения тактического положения противник в очередной раз пытался организовать наступление в районе Верхнекаменского, однако в очередной раз отошел. Как и еще по четырем направлениям – каждая из этих попыток проломить оборону наших вооруженных сил была неудачной: россияне вынуждены были отступить со значительными потерями", — отметил глава ОГА.

Напомним, в ночь на 8 августа вооруженные силы Украины уничтожили более 100 оккупантов нанеся ракетный удар при помощи HIMARS в Мелитополе