Варшава передасть партію трамваїв Конотопу: вистачить на повне оновлення парку

У рамках гуманітарної допомоги Варшава передасть Конотопу Сумської області трамваї наймасовішої польської моделі Konstal 105Na, виведені з експлуатації у зв'язку з постачанням до польської столиці вагонів Hyundai Rotem 140N, повідомляє польський портал Transport Publiczny.

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Зазначається, що за такою допомогою до Tramwaje Warszawskie звернувся мер українського міста (ним є Артем Семеніхін). Вказано, що співробітництво з цього питання вдалося налагодити, незважаючи на початковий скептицизм польської сторони через те, що у двох містах використовується різна ширина колії.

Як зазначив прес-секретар варшавського перевізника Мацєй Дуткєвич, для постачання відібрано 23 вагони, які експлуатувалися у Варшаві переважно з бортовими номерами 12хх (два з них – з номерами 13хх).

Нині вагони розміщені на території служби колії на вулиці Обозовій (там же є трамвайно-залізничний гейт). За словами Дуткевича, якби не звернення Конотопа, ці вагони були б просто списані.

Зазначається, що 8 лютого вагони оглянув мер Конотопа. Перше постачання 13 штук заплановано на другу половину лютого. Відправлено їх буде залізницею. Після прибуття до Конотопа їх доведеться переробити під ширину колії 1520 мм (замість стандартної європейської 1435 мм, яка використовується у Варшаві).

Трамвай у Конотопі працює з 1949 року, це єдина трамвайна система у Сумській області. Основою місцевого парку з 1970-х років були і досі залишаються вагони наймасовішої у світі моделі 71-605 (КТМ-5) виробництва Усть-Катавського вагонобудівного заводу (Свердловська область Росії).

Зазначимо також, що у 2019 році українському місту було передано зі столиці Латвії Риги шість вагонів Tatra T3A, з яких нині на ходу залишаються п'ять. Також нині залишаються у роботі сім вагонів КТМ-5. Таким чином, постачання із Варшави дозволить повністю оновити конотопський трамвайний парк.

У свою чергу, Варшавський метрополітен у січні домовився про співпрацю з Київським і має намір передати 60 вагонів. Обидві системи використовують вагони 81-717/714, створені заводом "Метровагонмаш" (Митищі, Московська область, Росія), однак теж мають різну ширину колій.