Після Варшави передати Конотопу велику партію трамваїв вирішила чеська Острава

Чеська Острава передасть Конотопу (Сумська область) 25 трамвайних вагонів. Про це повідомив 27 червня на своїй сторінці у Facebook мер українського міста Артем Семеніхін.

"Щойно міська рада Острави прийняла рішення про передачу місту Конотоп додатково ще трьох комфортабельних автобусів Solaris та 25 трамвайних вагонів марки Tatra, які є практично в ідеальному технічному стані! Дякуємо Остраво! Дякуємо Чехіє!" - написав він.

Всвою чергу, в мерії чеського міста також повідомили про передачу Конотопу нових одиниць рухомого складу. В листопаді ж 2022 року, нагадаємо, Острава вже дарувала Конотопу сім автобусів Solaris.

"Переважно завдяки Остраві в українському Конотопі зараз працює міський транспорт. Наразі ми передали їм 10 автобусів, 25 трамваїв та іншу гуманітарну допомогу, ставши їхнім найбільшим донором. На знак подяки одну з вулиць там назвали іменем Острави. Символічний знак сьогодні вручив міській раді Конотопський міський голова Артем Семеніхін", - повідомляє влада Острави.

Нагадаємо, що ще в лютому стало відомо про рішення польської столиці Варшави передати 23 трамвайні вагони моделі Konstal 105Na. Відомо, що 24 лютого вони прибули до Конотопа. 5 квітня Семеніхін повідомляв, що перший вагон проходить ходові випробування, однак про вихід польських вагонів на маршрути не повідомлялося досі. Зазначимо, що ширина колії в Конотопі (1524 мм) відрізняється від ширини колії у Варшаві та Остраві (1435 мм), тому вагони потребують відповідних змін ходової частини.

"Зараз у вас може виникнути запитання, а коли ж польські трамваї вийдуть на маршрут? Відповідаю: максимум ще два тижні і перші вагони почнуть виходити на маршрути", - написав мер 27 червня.

Зазначимо, що фактично навіть ця поставка дозволила б Конотопу повністю оновити трамвайний парк, оскільки наразі місто має в експлуатації лише дев'ять вагонів КТМ-5М3, п'ять Tatra T3A (раніше експлуатутвалися в Ризі) та один K1 (перероблений українським підприємством "Татра-Юг" Tatra T6B5, раніше експлуатувався в Києві).

Загалом Конотоп є одним з двох найменших міст України, де наразі є трамвайний рух (іншим залишається Дружківка, розташована неподалік лінії фронту в Донецькій області). Всього в місті діють три маршрути.