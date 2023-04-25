Варшава підготувала передачу перших вагонів метро для Києва. Але на лінії вийдуть далеко не всі

Київ у найближчий час має отримати першу партію вагонів метро, використання яких завершили у Варшаві. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, додавши до свого допису відео переміщення тягачем одного з вагонів.

"Незабаром до Києва з Варшави прибуде перша партія вагонів метрополітену з допомоги, яку надають нам польські друзі. Наразі практично готові до транспортування шість вагонів", - зазначив градоначальник.

Він нагадав, що загалом завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Варшавського метрополітену та Міжнародної асоціації громадського транспорту, підземка Києва безкоштовно отримає 60 вагонів.

"Йдеться про передачу рухомого складу серії №717, який також експлуатується і у нашому метро. Отримані вагони насамперед будуть використовуватися як технічні донори для проведення капітальних ремонтів діючого рухомого складу. Але частина цих вагонів буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад на лініях підземки", - додав Кличко.

Мер української столиці також запевнив, що постачання всіх 60 вагонів відбудеться поетапно протягом цього року. За його словами, для київського метрополітену це буде вагомою допомога, оскільки рухомий склад радянського виробництва становить у ньому 80%.

Нагадаємо також, що Варшава вирішила передати 23 трамвайних вагони Конотопу. 5 квітня мер українського міста Артем Семеніхін повідомляв, що перший вагон вже надійшов та проходить ходові випробування.