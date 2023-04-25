Варшава подготовила передачу первых вагонов метро Киеву. Но на линии выйдут далеко не все

Киев в ближайшее время должен получить первую партию метро, использование которых завершили в Варшаве. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, добавив к своему сообщению видео перемещения тягачом одного из вагонов.

"В скором времени в Киев из Варшавы прибудет первая партия вагонов метрополитена с помощью, которую оказывают нам польские друзья. Сейчас практически готовы к транспортировке шесть вагонов", - отметил градоначальник.

Он напомнил, что благодаря поддержке международных партнеров, в частности Варшавского метрополитена и Международной ассоциации общественного транспорта подземка Киева бесплатно получит 60 вагонов.

"Речь идет о передаче подвижного состава серии №717, который также эксплуатируется и в нашем метро. Полученные вагоны прежде всего будут использоваться в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава. Но часть этих вагонов будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав на линиях подземки", – добавил Кличко.

Мэр украинской столицы также заверил, что поставка всех 60 вагонов пройдет поэтапно в течение этого года. По его словам, для киевского метрополитена это будет весомой помощью, поскольку подвижной состав советского производства составляет в нем 80%.

Напомним также, что Варшава решила передать 23 трамвайных вагона Конотопу. 5 апреля мэр украинского города Артем Семенихин сообщал, что первый вагон уже поступил и проходит ходовые испытания.