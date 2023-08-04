Харків анонсував передачу йому вагонів варшавського метро

Мер Харкова Ігор Терехов анонсував передачу місту списаних вагонів метро з Варшави. Як повідомив градоначальник у Telegram-каналі, 4 серпня, він провів зустріч із віце-мером польського міста-побратима Міхалом Ольшевським та керівником варшавського метрополітену Єжи Лейком.

"Передав усі жахи бомбардувань, які довелося пережити харків'янам, розповів про руйнування інфраструктури та житлового сектору. І головне - ми почали роботу з передачі Харкову двох рухомих складів метро. Дякую адміністрації Варшави та мешканцям цього чудового польського міста за непохитну віру та підтримку нас і наших людей!" - написав Терехов.

Нагадаємо, що раніше метрополітен польської столиці вирішив передати метрополітену Києва 60 вагонів серії 81-717, вироблених заводом "Метровагонмаш" (Митищі, Росія). Перший зчеп із шести вагонів прибув до столиці наприкінці квітня, другий - у червні. Загалом постачання всіх вагонів планується здійснити до кінця поточного року.

Зазначимо при цьому, що мер Києва Віталій Кличко раніше заявляв, що насамперед варшавські вагони будуть використовуватися саме як донори запчастин, хоча частина їх все ж буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад.

Зазначимо також, що ще в лютому стало відомо про рішення Варшави передати 23 трамвайні вагони моделі Konstal 105Na до українського Конотопа (Сумська область). І лише напередодні, 3 серпня, мер міста Артем Семеніхін повідомив, що містом почав курсувати перший такий вагон.

За словами Семеніхіна, вартість переобладнання першого трамваю під українську колію з розробкою конструкторського рішення і всією документацією силами місцевого підприємства склала 280 тисяч гривень. Передача ж вагонів була безкоштовною, включаючи доставку. В подальшому, за його словами, переобладнання трамваїв буде здійснюватися силами самого Конотопського трамуправління і вартуватиме близько 95 тисяч гривень.

Зазначимо, що ширина трамвайної колії в Конотопі (1524 мм), так само як і в українських метрополітенах, відрізняється від ширини колії рейкового транспорту Варшави (1435 мм), тому всі вагони, які передаються в Україну, потребують відповідних змін ходової частини.