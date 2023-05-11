Київ отримав першу партію вагонів метро від Варшави

Варшава у вигляді допомоги передала Києву першу партію вагонів, які використовуаатимуть в метрополітені. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив в Telegram.

Безкоштовні вагони Києву вдалося отримати завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо передачі виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену.

Загалом, до Києва поетапно надійдуть 60 вагонів метро.

“Ця допомога наших польських друзів забезпечить безперебійну роботу Київського метрополітену, безпеку руху поїздів та безпечне перевезення пасажирів”, - написав очільник столиці.

За словами Віталія Кличка, для київського метрополітену - це вагома допомога, оскільки рухомий склад радянського виробництва становить у ньому 80%.

"Йдеться про передачу рухомого складу серії №717, який також експлуатується і у нашому метро. Отримані вагони насамперед будуть використовуватися як технічні донори для проведення капітальних ремонтів діючого рухомого складу. Але частина цих вагонів буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад на лініях підземки", - розповів Кличко.

Про те, що Київ у найближчий час має отримати першу партію вагонів метро, стало відомо в квітні.

Нагадаємо, Варшава вирішила передати 23 трамвайних вагони Конотопу.