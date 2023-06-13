В "Київському метрополітені" показали, як отримували другу партію вагонів з Варшави (ФОТО)

Минулого тижня до Києва прибули ще шість вагонів від варшавського метрополітену. Таким чином, наразі в загалом вже отримано 12 вагонів із 60, повідомляють у комунальному підприємстві "Київський метрополітен".

"Для столичного метрополітену це відчутна підтримка від європейських колег, адже більша частина рухомого складу виготовлена за радянських часів", – зазначив начальник КП Віктор Брагінський.

Натомість він вказав, що оскільки поїзди метро потребують планових ремонтів, отримані вагони будуть використані як технічні донори для заміни обладнання, вузлів і деталей наявного парку вагонів метрополітену при проведенні їх технічного обслуговування та ремонту.

Фото: Київський метрополітен Фото: Київський метрополітен Фото: Київський метрополітен Фото: Київський метрополітен

Нагадаємо, що загалом метрополітен польської столиці має поетапно передати київському метро 60 вагонів серії 81-717. Перший зчеп із шести вагонів прибув до столиці наприкінці квітня. Загалом постачання всіх вагонів планується здійснити до кінця поточного року.

Зазначимо при цьому, що мер Києва Віталій Кличко раніше заявляв, що хоча насамперед варшавські вагони будуть використовуватися як донори запчастин, частина їх все ж буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад.