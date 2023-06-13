В "Киевском метрополитене" показали, как получали вторую партию вагонов из Варшавы (ФОТО)

На минувшей неделе в Киев прибыли еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Таким образом, в общей сложности уже получено 12 вагонов из 60, сообщают в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

"Для столичного метрополитена это ощутимая поддержка от европейских коллег, ведь большая часть подвижного состава изготовлена в советское время", – отметил начальник КП Виктор Брагинский.

В то же время он указал, что поскольку поезда метро нуждаются в плановых ремонтах, полученные вагоны будут использованы в качестве технических доноров для замены оборудования, узлов и деталей имеющегося парка вагонов метрополитена при проведении их технического обслуживания и ремонта.

Фото: Киевский метрополитен Фото: Киевский метрополитен Фото: Киевский метрополитен Фото: Киевский метрополитен

Напомним, что в целом метрополитен польской столицы должен поэтапно передать киевскому метро 60 вагонов серии 81-717. Первый состав из шести вагонов прибыл в столицу в конце апреля. В целом поставку всех вагонов планируется осуществить до конца текущего года.

Отметим при этом, что мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что хотя прежде всего варшавские вагоны будут использоваться в качестве доноров запчастей, часть их все же будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав.