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В "Киевском метрополитене" показали, как получали вторую партию вагонов из Варшавы (ФОТО)
На минувшей неделе в Киев прибыли еще шесть вагонов от варшавского метрополитена. Таким образом, в общей сложности уже получено 12 вагонов из 60, сообщают в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".
"Для столичного метрополитена это ощутимая поддержка от европейских коллег, ведь большая часть подвижного состава изготовлена в советское время", – отметил начальник КП Виктор Брагинский.
В то же время он указал, что поскольку поезда метро нуждаются в плановых ремонтах, полученные вагоны будут использованы в качестве технических доноров для замены оборудования, узлов и деталей имеющегося парка вагонов метрополитена при проведении их технического обслуживания и ремонта.
Напомним, что в целом метрополитен польской столицы должен поэтапно передать киевскому метро 60 вагонов серии 81-717. Первый состав из шести вагонов прибыл в столицу в конце апреля. В целом поставку всех вагонов планируется осуществить до конца текущего года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим при этом, что мэр Киева Виталий Кличко ранее заявлял, что хотя прежде всего варшавские вагоны будут использоваться в качестве доноров запчастей, часть их все же будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав.