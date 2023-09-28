Агентство гарантирования инвестиций ВБ начало предоставление гарантий в Украине с компании Фиалы

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA), входящее в группу Всемирного банка, предоставило первые инвестиционные гарантии для частных инвесторов в Украине. Об этом сообщают в Министерстве экономики и самом агентстве.

Среди заключенных соглашений – страхование на сумму до 9,1 миллиона долларов строительства и эксплуатации складского комплекса и сопутствующей инфраструктуры в промышленном парке M10 во Львове.

Предоставлено оно кипрской компании Ukrainian Industrial Property Holding Limited, 65% которой владеет украинская инвестиционная компания Dragon Capital, генеральным директором которой является Томаш Фиала. Еще 35% владеет Европейский банк реконструкции и развития.

Страхование покрывает военные риски в течение 10 лет. Это позволит создать новую индустриальную и логистическую инфраструктуру, складские площади и в свою очередь будет способствовать экономическому развитию региона во время войны и восстановлению страны после победы.

"Проект, застрахованный MIGA, будет способствовать поддержке экономического роста Украины в условиях вызовов, созданию новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Проект получит сертификацию "зеленого строительства", - отмечается в сообщении.

Как указала первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, гарантии, предоставленные MIGA, являются положительным сигналом для новых потенциальных инвесторов, рассматривающих возможности инвестирования в Украину.

"Этот шаг открывает возможности развития бизнеса и создания цепей производства в разных регионах Украины. Мы продолжаем поддерживать и содействовать программам страхования военных рисков для частного сектора в Украине и верим, что в тесном сотрудничестве с донорами и международным финансовым сообществом многие украинские и иностранные компании смогут подавать заявки и получать новые гарантии", - сказала она.

Отмечается, что трастовый фонд MIGA "Поддержка обновления и экономики Украины" (SURE) предоставит на реализацию проекта 4 миллиона долларов. Этот фонд основан MIGA с учетом повышенных рисков деятельности в Украине во время войны, чтобы обеспечить предоставление гарантий в Украине.

Как напоминают в агентстве, для предоставления гарантий в поддержку Украины оно сочетает донорское финансирование из трастового фонда с рисками, которые оно берет непосредственно на себя, а также привлекает государственное и частное перестрахование, где это возможно.