Во Львове ввели в эксплуатацию первую очередь индустриального парка Dragon Capital

Инвестиционная компания Dragon Capital бизнесмена Томаша Фиалы ввела в эксплуатацию первую очередь индустриального парка М10 Lviv Industrial Park во Львове, расположенном на участке в 2,7 гектара.

Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.

М10 Lviv Industrial Park – новый индустриальный парк, расположенный в промышленной зоне Львова Рясне-2, на трассе М10, в 60 км от КПП "Краковец" на границе с Польшей.

Территория парка охватывает площадь 23,5 га и состоит из шести участков, спланированных под складские и производственные помещения общей площадью 140 тыс. кв.м. Собственная управляющая компания Dragon Capital Property Management обеспечивает централизованное сервис объектов инфраструктуры и охрану парка.

Первая очередь индустриального комплекса имеет площадь 14 400 кв. Статус индустриального парка предоставляет резидентам возможность получить особые преференции в виде налоговых льгот, а сертификация по международным стандартам зеленого строительства BREEAM подтвердит энергоэффективность, экономичность и экологичность здания.

Дальнейшее развитие проекта индустриального парка М10 предполагает строительство складских комплексов в формате build-to-suit (проектирование и строительство объекта под заказчика).

"Мы приступили к строительству М10 Lviv Industrial Park еще до полномасштабного вторжения и продолжили развивать его совместно с нашими партнерами из Европейского банка реконструкции и развития в условиях военного времени. Радуемся, что первую очередь этого масштабного проекта удалось успешно завершить", - отметил Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital.

Он добавил, что этот проект усилит инфраструктурную способность Украины и экономический ландшафт Львовщины, создаст рабочие места и будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в страну.

В 2023 году ЕБРР уже инвестировал в проект $5,5 млн, а общий объем инвестиций организации в M10 Lviv Industrial Park будет составлять до $24,5 млн. Также Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) застраховало проект от военных рисков на 10 лет сумму инвестиций в размере $9,2 млн.

Dragon Capital выкупила у компании CTP проект индустриального парка во Львове в 2020 году и начала строительство М10 Lviv Industrial Park в 2021 году.

В начале 2023 партнером львовского парка стал ЕБРР. В прошлом году, как писал Forbes? банк инвестировал у него $5,5 млн, а общий объем инвестиций в M10 Lviv Industrial Park составит до $24,5 млн.

В портфеле Dragon Capital – два индустриальных парка: М10 Lviv Industrial Park во Львове и E40 Industrial Park в Киевской области.