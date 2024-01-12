В Закарпатье создадут новый индустриальный парк

12 января правительство внесло индустриальный парк "БФ Терминал" в Береговском районе Закарпатской области в реестр индустриальных парков.

Об этом сообщает правительственный портал.

Парк будет представлять несколько промышленных предприятий, которые будут специализироваться на деревообрабатывающей промышленности и будут заниматься изготовлением продукции из дерева.

В целом планируется, что на базе парка будет создано около 2000 рабочих мест, что положительно повлияет на рост экономики в регионе.

"В этом году мы впервые в бюджете заложили средства на расширение сети индустриальных парков. Это 1 млрд грн, которые позволят дать толчок развитию этих промышленных площадок", – рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Основной специализацией "БФ Терминал" станет производство плит МДФ и CLT, ламината и паркета, а также на территории парка будет работать перегрузочный комплекс.

Этот проект предусматривает возможность использования отходов местных деревообрабатывающих предприятий для производства продукции.

Отмечается, что "БФ Терминал" стал первым парком, включенным в реестр этого года и 74 в общем перечне.

Напомним также, что в августе прошлого года сообщалось, что на территории Буштинского общества начались работы по налаживанию добычи соли из местного месторождения. Сначала там буду добывать техническую соль, а после планового развития инфраструктуры – и столовую соль для населения.

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