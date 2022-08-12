"Покроет 100% потребностей украинцев": в Закарпатской области приступают к добыче соли

На территории Буштинской громады Закарпатской области начались работы по налаживанию добычи соли из местного месторождения. Планируется выйти на показатель в 150 тысяч тонн соли в месяц методом подземного выщелачивания через буровые скважины с поверхности земли.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 12 августа в Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Микита.

Процесс начался в рамках инвестиционного соглашения с ООО "Катион инвест". После предварительных геологических исследований обнаружили соляной пласт, начинающийся с 35 до 500 метров.

"Сейчас уже приступили к инженерным работам по строительству подъездной дороги, разметке буровых площадок, обустроили места для работников и прочее. В то же время закупили современное оборудование для глубокого промышленного бурения", — рассказал Микита.

Первые партии соли высокого качества Закарпатье получит через шесть месяцев. Сначала будут добывать техническую соль, которую используют для посыпания дорог зимой. После планового развития инфраструктуры предприятие начнет поставки столовой соли для населения.

Из-за боевых действий в Донецкой области остановилось госпредприятие "Артемсоль", обеспечивающее 100% потребности страны. Теперь Закарпатье готовится принять "эстафету" по производству соли. Микита уверен, что регион сможет обеспечить потребности украинцев в соли на 100%.

Напомним, что крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче – ГП "Артемсоль" – в связи с боевыми действиями остановило работу еще в апреле, запас готовой продукции с завода также был вывезен.

После этого украинские ритейлы начали искать альтернативных поставщиков. В частности, украинская сеть гипермаркетов "Ашан" еще в марте начала импортировать соль из соседних Польши, Венгрии и Румынии. Сеть "Сільпо" также начала договариваться о поставках соли в Украину из-за границы.