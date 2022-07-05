Украинцы увеличили покупку соли и соды в "Сільпо" вчетверо, а уксуса – втрое

В июне украинцы в сети супермаркетов "Сільпо" увеличили в годовом измерении покупку соли вчетверо, соды – в 3,5 раза ("Сільпо" доставляет ее преимущественно из Турции), уксуса – втрое, а сахара – вдвое. Как утверждают в сети, с повышением спроса она справилась.

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Что касается соли, то ажиотаж на нее начался после новостей об остановке работы предприятия "Артемсоль" (Соледарь, Донецкая область).

Хотя "Сильпо" и завезло достаточные объемы соли из Польши, Румынии, Турции и Болгарии, спрос на нее увеличился, а сама возможность ее дефицита запустила рост спроса на другие социальные товары.

Например, определенные перебои со снабжением уксуса, который используют в консервации, наблюдались в начале июня. В Украине работают два крупных производителя уксуса, они зависят от поставки уксусной кислоты из-за рубежа, но им удалось наладить поставки и стабилизировать ситуацию.

Напомним, что в середине июня действительно на полках супермаркетов "Сильпо" снова начала появляться соль производства "Артемсоль". Сеть закупила у предприятия 300 тонн йодированной каменной соли.