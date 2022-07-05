- Категорія
- Рітейл
- Дата публікації
-
Українці збільшили купівлю солі і соди в "Сільпо" вчетверо, а оцту – втричі
У червні українці у мережі супермаркетів "Сільпо" збільшили у річному вимірі купівлю солі вчетверо, соди – у 3,5 раза ("Сільпо" доставляє її переважно з Туреччини), оцту – втричі, а цукру – вдвічі. Як переконують в мережі, з підвищенням попиту вона впоралась.
Стосовно солі, то ажіотаж на неї розпочався опісля новин про зупинення роботи підприємства "Артемсіль" (Соледар, Донецька область).
Хоч "Сільпо" і завезло достатні обсяги солі з Польщі, Румунії, Туреччини та Болгарії, попит на неї збільшився, а сама можливість її дефіциту запустила зростання попиту на інші соціальні товари.
Наприклад, певні перебої з постачанням оцту, який використовують у консервації, спостерігалися на початку червня. В Україні працюють два великі виробники оцту, вони залежать від постачання оцтової кислоти з-за кордону, але їм вдалося налагодити постачання та стабілізувати ситуацію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що в середині червня справді на полицях супермаркетів "Сільпо" знову почала з'являтися сіль виробництва "Артемсіль". Мережа закупила у підприємства 300 тонн йодованої кам'яної солі.