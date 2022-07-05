Українці збільшили купівлю солі і соди в "Сільпо" вчетверо, а оцту – втричі

У червні українці у мережі супермаркетів "Сільпо" збільшили у річному вимірі купівлю солі вчетверо, соди – у 3,5 раза ("Сільпо" доставляє її переважно з Туреччини), оцту – втричі, а цукру – вдвічі. Як переконують в мережі, з підвищенням попиту вона впоралась.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Стосовно солі, то ажіотаж на неї розпочався опісля новин про зупинення роботи підприємства "Артемсіль" (Соледар, Донецька область).

Хоч "Сільпо" і завезло достатні обсяги солі з Польщі, Румунії, Туреччини та Болгарії, попит на неї збільшився, а сама можливість її дефіциту запустила зростання попиту на інші соціальні товари.

Наприклад, певні перебої з постачанням оцту, який використовують у консервації, спостерігалися на початку червня. В Україні працюють два великі виробники оцту, вони залежать від постачання оцтової кислоти з-за кордону, але їм вдалося налагодити постачання та стабілізувати ситуацію.

Нагадаємо, що в середині червня справді на полицях супермаркетів "Сільпо" знову почала з'являтися сіль виробництва "Артемсіль". Мережа закупила у підприємства 300 тонн йодованої кам'яної солі.