Кабмин одобрил создание деревообрабатывающего промпарка на Закарпатье

Кабинет министров принял решение о включении индустриального парка "Вестерн Индастриал" в реестр индустриальных (промышленных) парков. Как сообщает Министерство экономики, благодаря этому число таких промышленных площадок в реестре увеличилось до 64.

Индустриальный парк "Вестерн Индастриал" имеет площадь 21,7 га и находится на территории поселка Буштыно Тячевского района Закарпатской области. На базе нового промпарка будет создано 1100 рабочих мест в перерабатывающей отрасли.

"Функционирование индустриальных парков стимулирует развитие украинской промышленности, предоставляет рабочие места для населения и наполняет местные бюджеты. Развитие переработки повышает добавленную стоимость продукции и диверсифицирует украинский экспорт", - отметила министр Юлия Свириденко.

Так, новые рабочие места на Закарпатье будут созданы в сфере производства мебели, лесопильного и стругального производства, изготовления изделий из древесины, производства строительных металлических конструкций и изделий, производства стекла и изделий из стекла, а также строительных материалов из глины.

Напомним также, что в августе прошлого года сообщалось, что на территории Буштынского общины начались работы по налаживанию добычи соли из местного месторождения. Сначала там буду добывать техническую соль, а после планового развития инфраструктуры – и столовую соль для населения.

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