На Львівщині створять індустріальний парк у переробній галузі

До реєстру індустріальних парків внесено новий індустріальний парк - "Червоноград", який розташовано на території Червоноградської територіальної громади Червоноградського району Львівської області.

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Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 2 квітня 2024 року.

Буде створено близько 3 250 робочих місць

Відповідно до концепції індустріального парку "Червоноград" на площі понад 63 гектари буде створено близько 3 250 робочих місць у переробній промисловості.

Передбачається, що на території парку займатимуться виробництвом:

харчових продуктів;

меблів;

паперу та паперових виробів;

готових металевих виробів, машин і устаткування;

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів.

Також передбачається створення підприємств з деревообробки та виготовлення виробів з деревини та корка.

Крім того, на території парку будуть проводитись науково-технічні дослідження, працювати лабораторії, в тому числі з незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

Конфігурація парку передбачає використання в майбутньому також території терикона колишньої шахти, що може стати пілотним для України проєктом ревіталізації териконів та використання їх для потреб громади.

Як повідомляють в Мінекономіки, обсяг отриманих донорських коштів складає понад 10 млн грн. Загальні інвестиції, які передбачені для розвитку індустріального парку "Червоноград" на найближчі три роки мають скласти понад 1,5 млрд грн.

"Індустріальний парк "Червоноград" створено в рамках реалізації проєкту справедливої трансформації вугільних регіонів, який підтримується нашими німецькими партнерами в рамках проєкту GIZ "Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору України". На даний час за підтримки Уряду Німеччини та місцевих бюджетів здійснюється розробка комплексної проєктно-кошторисної документації для розбудови інженерно-транспортної інфраструктури індустріального парку", - розповів заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, нещодавно Уряд ухвалив рішення про утворення ще двох індустріальних парків На Вінниччині та Івано-Франківщині. Завдяки цьому буде створено більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості.

Уряд створив Офіс розвитку індустріальних парків

Уряд ухвалив рішення про створення державного Офісу розвитку індустріальних парків з використанням досвіду інших держав, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Працюємо для посилення української економіки. Підвищуємо нашу самодостатність, посилюємо виробничий та промисловий потенціал. Одним із ключових інструментів у цьому напрямку стануть індустріальні парки. На цей рік виділяємо 1 млрд грн на їх розвиток", - зазначив глава уряду.

За його словами, уряд затвердив порядок використання цих коштів: на будівництво інфраструктури індустріальних парків, на компенсації за підключення до мереж, на компенсації ставки за кредитами, які взяті для розвитку й інвестицій.

"Буде створено державний Офіс розвитку індустріальних парків. Використовуємо досвід Сінгапуру, Туреччини, Польщі, аби індустріальні парки були точками зростання нашої промисловості та економіки", - зазначив прем'єр-міністр.

Джерело фото: ua.depositphotos.com