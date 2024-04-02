Во Львовской области создадут индустриальный парк в перерабатывающей отрасли

В реестр индустриальных парков внесен новый индустриальный парк - "Червоноград", расположенный на территории Червоноградской территориальной общины Червоноградского района Львовской области.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что соответствующее решение правительство приняло на заседании 2 апреля 2024 года.

Будет создано около 3250 рабочих мест

Согласно концепции индустриального парка "Червоноград", на площади более 63 гектаров будет создано около 3 250 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Предполагается, что на территории парка будут заниматься производством:

пищевых продуктов;

мебели;

бумаги и бумажных изделий;

готовых металлических изделий, машин и оборудования;

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств

Также предполагается создание предприятий по деревообработке и изготовление изделий из древесины и пробки.

Кроме того, на территории парка будут проводиться научно-технические исследования, работать лаборатории, в том числе независимого подтверждения качества сырья и готовой продукции.

Конфигурация парка предполагает использование в будущем также территории террикона бывшей шахты, что может стать пилотным для Украины проектом ревитализации терриконов и использования их для нужд общины.

Как сообщают в Минэкономики, объем полученных донорских средств составляет более 10 млн грн. Общие инвестиции, предусмотренные для развития индустриального парка "Червоноград" на ближайшие три года, должны составить более 1,5 млрд грн.

"Индустриальный парк "Червоноград" создан в рамках реализации проекта справедливой трансформации угольных регионов, поддерживаемого нашими немецкими партнерами в рамках проекта GIZ "Справедливая трансформация угольных регионов и зеленое восстановление энергетического сектора Украины". В настоящее время при поддержке Правительства Германии и местных бюджетов осуществляется разработка комплексной проектно-сметной документации для развития инженерно-транспортной инфраструктуры индустриального парка", - рассказал заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Напомним, недавно Правительство приняло решение об образовании еще двух индустриальных парков на Виннитчине и в Ивано-Франковской области. Благодаря этому будет создано более 1000 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

Правительство создало Офис развития индустриальных парков

Правительство приняло решение о создании государственного Офиса развития индустриальных парков с использованием опыта других государств, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Работаем для усиления украинской экономики. Повышаем нашу самодостаточность, усиливаем производственный и промышленный потенциал. Одним из ключевых инструментов в этом направлении станут индустриальные парки. В этом году выделяем 1 млрд грн на их развитие", - отметил глава правительства.

По его словам, правительство утвердило порядок использования этих средств: на строительство инфраструктуры индустриальных парков, на компенсации за подключение к сетям, на компенсации ставки по кредитам, взятым для развития и инвестиций.

"Будет создан государственный офис развития индустриальных парков. Используем опыт Сингапура, Турции, Польши, чтобы индустриальные парки были точками роста нашей промышленности и экономики", - отметил премьер-министр.

Источник фото: ua.depositphotos.com