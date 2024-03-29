На Вінниччині та Івано-Франківщині з’являться два нових індустріальних парки

Уряд ухвалив рішення про утворення ще двох індустріальних парків На Вінниччині та Івано-Франківщині. Завдяки цьому буде створено більш ніж 1000 робочих місць у переробній промисловості.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Дані парки вже внесені до реєстру. Вони називатимуться "Дністер" та "Галіція". На їх базі планується створення понад 1200 нових робочих місць у сфері переробки з прогнозованими інвестиціями більше 1,5 млрд гривень протягом наступних трьох років.

ІП "Дністер" буде спеціалізуватись на виробництві паперу та паперових виробів, а також – переробці рослинних продуктів та інші види діяльності, що є сумісними з целюлозно-паперовою.

"Галіція" сфокусується на виготовленні будматеріалів з глини, виробництві цементу, вапна, гіпсових сумішей і виробів з них. Також в планах є запустити виробництво машин та обладнання.

"Дністер" займатиме площу у 17,2 гектара, буде створено 265 робочих місць у секторі переробної промисловості. "Галіція" займатиме площу 19,8 гектара, та повинна забезпечити роботою 1000 працівників.

Інвестори "Галіції" також планують розвивати переробку промислових та побутових відходів, науково-технічну діяльність, створення підприємств, які будуть працювати в сфері альтернативної енергетики та накопичення енергії.

Для розвитку ІП виділено 1 млрд грн

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що під час засідання уряду було затверджено рішення про розподіл 1 млрд грн, виділених цьогоріч з бюджету для підтримки розвитку індустріальних парків.

Ці кошти підуть на фінансування будівництва інфраструктури цих парків, відшкодування витрат за приєднання до інженерних мереж та компенсацію процентних ставок за кредитами, отриманими на розвиток та інвестиції у цю сферу.

З реєстру виключатимуть непрацюючі промпарки

Нагадаємо, 15 березня уряд ухвалив рішення виключив з Реєстру індустріальні парки "Перший український індустріальний парк", "Bіоnіс Hill", "АзовАкваІнвест" та "Енергія".

Виключення непрацюючих парків з реєстру передбачено Законом України про індустріальні парки, зокрема змінами, які були внесені ще в 2021 році. У випадку, якщо парк не працює, і виключається з реєстру, він може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду лише в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу.

Нагадаємо, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський восени заявляв, що індустріальні парки, які були зареєстровані в період з 2013 до 2019 року (а їх близько 30) можуть бути виключені з реєстру, оскільки вони не працюють.