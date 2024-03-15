Кабмін почав виключати з реєстру непрацюючі промпарки, але вніс до нього ще два нових

15 березня уряд ухвалив рішення додати до реєстру промислових парків дві нові локації у Рівненській та Львівській областях, але виключив з нього індустріальні парки "Перший український індустріальний парк", "Bіоnіс Hill", "АзовАкваІнвест" та "Енергія".

Про це повідомляють Міністерство економіки та представник КМУ Тарас Мельничук.

За даними Мінекономіки, індустріальний парк "Форментор" в Рівненській області, розташований на території 28,1 гектара, забезпечить 1400 робочих місць у галузях переробної промисловості, IT і телекомунікацій, альтернативної енергетики, машинобудування та інших. Тут планується виробництво харчових продуктів, напоїв, фармацевтичних препаратів та хімічних продуктів.

Індустріальний парк "ІнПарк Борислав" у Львівській області, площею 20 гектарів, створить 2300 нових робочих місць у переробній промисловості, зокрема виробництві меблів та транспортних засобів, науково-дослідницькій сфері та інших суміжних галузях.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, цього року для розвитку індустріальних парків в бюджеті було закладено 1 млрд грн.

Він додав, що в ці парки очікується значне залучення інвестицій, які у "Форменторі" перевищать 1 мільярд гривень, а у промпарку на Львівщині - понад 2 мільярда.

Що стосується виключених індустріальних парків, то Мельничук зазначив, що це було зроблено згідно з пунктами 2 і 3 частини першої статті 16-1 ЗУ "Про індустріальні парки". Йдеться про неподання державному органу звітів про функціонування індустріального парку протягом двох звітних періодів поспіль, а також - парки не уклали договори про створення та функціонування протягом двох років з дня прийняття рішення про їх створення.

Додамо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.

Виключення непрацюючих парків з реєстру передбачено Законом України про індустріальні парки, зокрема змінами, які були внесені ще в 2021 році.

Нагадаємо, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський восени заявляв, що індустріальні парки, які були зареєстровані в період з 2013 до 2019 року (а їх близько 30) можуть бути виключені з реєстру, оскільки вони не працюють.

Додамо, що в Україні наразі відбувається активне створення індустріальних парків. Так, раніше повідомлялося, що два нових індустріальних парки з'являться на Прикарпатті та під Кривим Рогом. У жовтні 2023 року Кабмін погодив створення четвертого індустріального парку у Вінниці і на Рівненщині. У листопаді стало відомо, що на Житомирщині також планують створити чотири індустріальні парки. У січні 2024 року уряд вніс до реєстру індустріальних парків індустріальний парк "БФ Термінал" в Берегівському районі Закарпатської області. А у лютому з'явилася інформація про створення індустріального парку на Київщині.