На Житомирщині планують створити чотири індустріальні парки

У Житомирській області створено вже три індустріальних парки, зараз громади разом з фахівцями обласної військової адміністрації працюють над створенням ще чотирьох.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, 15 листопада у Житомирі відбулося засідання Міжвідомчої ради щодо створення та функціонування індустріальних парків за участі народних депутатів України та представників профільних міністерств.

"Житомирщина вже має позитивний досвід роботи за цим форматом залучення інвестицій. Наприклад, наш індустріальний парк «Коростень» об’єднує вже 4 підприємства, які займаються деревообробкою, виготовленням дверей, паркету, плити МДФ та комплектуючих для найбільшого виробника меблів - Шведської компанії ІКЕА", - зазначив Бунечко.

Він зауважив, що у розвиток парку інвестори вклали вже понад 300 мільйонів євро. Це дозволило створити близько 2000 робочих місць із середньою заробітною платою майже 18 тис. грн, а також налагодити випуск конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю, яка має попит в Україні та на міжнародних ринках.

Як підкреслив Бунечко, окрім деревообробної галузі перспективними напрямками для залучення інвесторів до роботи в індустріальних парках області можуть стати оборонні технології:

виробництво дронів - Житомирщина вже маєпозитивний досвід в їх розробці та виробництві, тренуванні пілотів;

ремонт та обслуговування військової техніки та інші складові.

"Виходячи з потреб економіки відновлення, яка буде актуальною для нашої країни найближчі декілька років, одним з перспективних напрямків розвитку індустріальних парків може стати кластер виробництва будівельних матеріалів, в якому можуть бути задіяні видобувні потужності, а також підприємства будівельної галузі області та нові інвестиційні проєкти", - наголосив Бунечко.

Він додав, що ще один напрям, який має бути привабливим для інвесторів, є розвиток логістичних хабів на залізничних та автомобільних маршрутах з західного кордону в напрямку столичного регіону.

"Впевнений, що спільна робота дозволить напрацювати ефективні механізми розвитку індустріальних парків та залучення інвесторів в економіку Житомирщини та України", - резюмував Бунечко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 10 жовтня включив до реєстру індустріальних (промислових) парків ще один майданчик - промпарк "Сигнівка", ініціатором створення якого виступила Львівська міська рада.

Також, що 6 жовтня уряд вніс до цього реєстру промпарки "ЕкоСтіл" біля Кривого Рогу (Дніпропетровська область) та "Іскра" неподалік Коломиї (Івано-Франківська область). Усього до реєстру індустріальних парків включено вже 68 об'єктів.