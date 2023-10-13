Кабмін погодив створення на Рівненщині "конопельного" індустріального парку

Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня включив до реєстру індустріальних (промислових) парків промпарк НЕМРY UА, рошташований на території Привільненської сільської громади Дубенського району Рівненської області.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Територія парку складає майже 43 га. На ній передбачено вирощувення технічної (не наркотичної) коноплі зі створенням повного циклу переробки. Відповідний меморандум з інвестором, нагадаємо, було підписано ще в листопаді минулого року.

У планах також розміщення у промпарку об’єктів з переробки вторинних ресурсів, виробництва продуктів харчування, товарів текстильної легкої промисловості, будівельних, меблевих матеріалів тощо.

Як зазначає обласна влада, створення HEMPY UA формуватиме сприятливий інвестиційний клімат, підвищить рівень інноваційної та інвестиційної спроможності регіону, створить близько 1400 нових робочих місць та дасть можливості для здійснення науково-дослідної та проєктної діяльності.

Нагадаємо також, що 10 жовтня уряд погодив створення індустріального парку "Сигнівка", ініціатором створення якого виступила Львівська міська рада. На майданчику площею 30 га планують створити 3,6 тисячі робочих місць.

6 жовтня Кабмін вніс до цього реєстру промпарки "ЕкоСтіл" біля Кривого Рогу (Дніпропетровська область) та "Іскра" неподалік Коломиї (Івано-Франківська область). Усього, враховуючи останнє рішення, до реєстру індустріальних парків включено вже 69 об'єктів.