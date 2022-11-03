На Рівненщині відкриють перший індустріальний екопарк технічної коноплі

У Привільненській громаді на Рівненщині створять індустріальний екопарк технічної коноплі, який розташовуватиметься на більш як 42 га землі.

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Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Уже двічі зустрічався з інвесторами. Обговорював можливість відкриття їхнього виробництва в області. А сьогодні підписали меморандум про старт проекту на території Привільненської громади. Це нові робочі місця, створення доданої вартості та перспективи експорту", - зазначив Коваль.

Він нагадав, що з технічної коноплі можна виготовити 200 найменувань різної продукції. Зокрема, вона використовується для виробництва тканини, медичних препаратів, косметики, енергетичних технологій.

За словами Коваля, індустріальний парк розташовуватиметься на більш як 42 га землі. В загальному там планується понад 2 тисячі робочих місць.

"Цей парк – це про технологічне майбутнє, глобальну продовольчу безпеку та розвиток бізнесу. Адже навколо нього планується розташування різних підприємств, які перероблятимуть коноплю", - зауважує Коваль.

Він впевнений, що цей проект відродить забуту в Україні індустрію.

"Наші прадіди і прабабусі пам’ятають технічну коноплю, як продукт, з якого багато чого виготовлялося. Ці надбання – не втрачені. Ми продовжимо розвиток галузі і вона стане ще одним драйвером розвитку Рівненщини", - підкреслив Коваль.

Нагадаємо, науковці Національної академії аграрних наук України (НААН) вивели та презентували новий сорт посівної коноплі, який можна застосовувати для оборонних потреб.