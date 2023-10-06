На Прикарпатье и под Кривым Рогом создадут два новых индустриальных парка

Кабинет министров на заседании 6 октября решил внести в Реестр индустриальных (промышленных) парков еще два таких объекта - промпарк "ЭкоСтил" (Днепропетровская область) и "Искра" (Ивано-Франковская область).

Как отмечают в Министерстве экономики, учитывая это решение, в реестр на сегодня включено уже 67 индустриальных парков. Оба новых парка будут работать в перерабатывающей промышленности.

В частности, площадка "ЭкоСтил", которая будет работать на территории Новопольской сельской общины Криворожского района, будет специализироваться на производстве продукции металлургического комплекса, металлообработке, переработке отходов металлургического производства, стройматериалах и логистике. В рамках работы парка будет создано около 900 рабочих мест.

В свою очередь, среди направлений работы индустриального парка "Искра", создание которого инициировано Подгайчиковской сельской общиной Коломыйского района, - производство пищевых продуктов, текстильное производство и обработка древесины.

Также на территории парка смогут работать предприятия, производящие изделия из древесины и пробки, мебель, металлические изделия, машины и оборудование. Планируется, что благодаря работе парка будет создано около 950 рабочих мест.

Отметим, что в июне правительство внесло в реестр индустриальный парк "Вестерн Индастриал" в поселке Буштыно на Закарпатье, а в мае - промпарки "ЭкоПорт" в поселке Новые Беляры на берегу Большого Аджалыксого лимана в Одесской области и "Долина Стрый" (Львовская область). В январе в реестр был внесен промпарк "Менский" в Черниговской области.

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