На Прикарпатті та під Кривим Рогом створять два нових індустріальних парки

Кабінет міністрів на засіданні 6 жовтня вирішив внести до Реєстру індустріальних (промислових) парків ще два таких об'єкти - промпарк "ЕкоСтіл" (Дніпропетровська область) та "Іскра" (Івано-Франківська область).

Як зазначають у Міністерстві економіки, враховуючи це рішення, до реєстру на сьогодні включено вже 67 індустріальних парків. Обидва нові парки працюватимуть у переробній промисловості.

Зокрема, майданчик "ЕкоСтіл", що працюватиме на території Новопільської сільської громади Криворізького району, буде спеціалізуватися на виробництві продукції металургійного комплексу, металообробці, переробці відходів металургійного виробництва, будматеріалах, логістиці тощо. В рамках роботи парку буде створено близько 900 робочих місць.

В свою чергу, серед напрямків роботи індустріального парку "Іскра", створення якого ініційоване Підгайчиківською сільською громадою Коломийського району, - виробництво харчових продуктів, текстильне виробництво, оброблення деревини тощо.

Також на території парку зможуть працювати підприємства, які виготовляють вироби з деревини та корку, меблі, металеві вироби, машини та устаткування. Планується, що завдяки роботі парку буде створено біля 950 робочих місць.

Зазначимо, що в червні уряд вніс до реєстру індустріальний парк "Вестерн Індастріал" у селищі Буштино на Закарпатті, а у травні - промпарки "ЕкоПорт" у селищі Нові Білярі на березі Великого Аджалицького лиману в Одеській області та "Долина Стрий" у Львівській області. В січні до реєстру внесли промпарк "Менський" на Чернігівщині.

Джерело фото: ua.depositphotos.com