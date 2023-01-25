В Черниговской области создадут индустриальный парк на 3 тысячи рабочих мест

Кабинет министров включил в реестр индустриальных (промышленных) парков еще один – "Менский". Как сообщают в Министерстве экономики, такое решение было принято на заседании правительства 24 января.

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Новый индустриальный парк находится около города Мена Черниговской области. Как отметил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, инициатором его создания является местный городской совет.

Согласно концепции индустриального парка, на площади 68,6 га будет создано до 3 тысяч рабочих мест. Предусмотрено создание промышленных и логистических объектов.

Как прокомментировал "Суспільному" секретарь Менского горсовета Юрий Стальниченко, концепция промпарка разрабатывалась еще до российского военного вторжения в феврале 2022 года, а утверждалась и подавалась уже во время него.

"Поэтому некоторые плюсы, которые в мирное время были плюсами, сейчас таковыми не являются. Например, если раньше одним из преимуществ была близость к границе, то сейчас мы оформили немного по-другому преимущества-риски. А также в связи с изменениями в законодательстве нужно было учесть определенный процент убытков", - отметил он.

По его словам, акцент сделан на перерабатывающую промышленность, поскольку полномасштабное вторжение показало, что для аграрного региона переработка сельхозпродукции имеет большое значение. Среди других направлений, как указал Стальниченко, обработка древесины, изделий из древесины и научно-техническая деятельность.

Он отметил, что работы по поиску инвесторов начнутся уже в 2023 году. Сейчас уже есть две китайские компании, которые заинтересовались этим проектом. Примерная сумма инвестиций составляет 1-1,5 миллиона долларов на один гектар парка.

"Сейчас, когда уже готова концепция, есть возможность запускать процедуру выбора компании-управителя, которая потом уже будет искать конечного инвестора, или же будем сами искать инвестора. Хотя еще идет активная фаза войны, однако этот процесс можно уже начинать", - добавил секретарь горсовета.

Помимо средств инвесторов, планируется привлекать и государственные средства, в том числе по госпрограмме, помогающей строить объекты инфраструктуры для индустриальных парков.

"Если, например, парку нужны очистные сооружения, это также важный вопрос и для города, потому что у нас в городе нет очистных сооружений, и это можно делать сейчас в комплексе. И если даже не будет инвестора, но мы знаем, что такое инвестору будет важно, мы можем сейчас привлекать и государственные программы, и развивать инфраструктуру будущего индустриального парка с учетом этих объектов", - указал чиновник.

Планируется, что за период работы промпарка в период с 2023 по 2030 годы удастся собрать ориентировочно 4,81 миллиарда гривен налогов в бюджеты всех уровней. В общей сложности срок, на который предусмотрено создание промпарка, составляет 30 лет.

Напомним также, что в декабре Кабмин одобрил создание индустриального парка в Ужгороде, в то же время он должен быть в пять раз меньше, чем площадка во Мене.

В ноябре Кабмин включил в реестр индустриальных парков два объекта на западе Украины - "Эко-смарт индустриальный парк "Галит" и "Западноукраинский промышленный хаб", а еще в июле одобрил создание двух промплощадок в бессарабской части Черновицкой области.