Кабмин одобрил создание на западе Украины еще двух индустриальных парков

Кабинет министров включил в реестр индустриальных (промышленных) парков еще два объекта - "Эко-смарт-индустриальный парк "Галит" и "Западноукраинский промышленный хаб". Как сообщает Министерство экономики, такие решения были приняты на заседании правительства 11 ноября.

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"Эко-смарт индустриальный парк "Галит" разместится в Дрогобыче Львовской области. Предполагается, что на площади 19 га будет создано около 1470 рабочих мест в перерабатывающей промышленности, в частности на производстве машин и оборудования, мебели и одежды.

В свою очередь, "Западноукраинский промышленный хаб" будет создан в Тернопольской области на площади 10,7 га. Там планируется создание до 1300 рабочих мест в легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Правительство постоянно работает над созданием условий для развития перерабатывающей промышленности отечественной экономики. Украинским компаниям нужно превратиться из экспортеров сырья в производителей и экспортеров товаров с максимальной долей добавленной стоимости. Именно индустриальные парки должны стать точками роста экономики и послевоенного восстановления страны", - прокомментировала министр Юлия Свириденко.

Напомним, что 29 октября правительство определило механизмы финансирования обустройства индустриальных парков и компенсации процентной ставки по кредитам на обустройство или осуществление хозяйственной деятельности в их пределах. Оба инструмента предполагают максимальную сумму в 60 миллионов гривен.

На сегодняшний день в реестр индустриальных парков включено 59 промышленных площадок. В частности, в июле Кабмин одобрил создание двух объектов в бессарабской части Черновицкой области.