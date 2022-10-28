Кабмин ввел гранты до 60 миллионов гривен на обустройство индустриальных парков

Кабинет министров на заседании 28 октября утвердил порядок предоставления средств на безвозвратной основе для обустройства индустриальных парков и обеспечения строительства объектов смежной инфраструктуры, необходимых для создания и функционирования таких парков.

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Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, документом определен механизм предоставления средств на эти цели, предусмотренные в государственном, местном бюджетах и других источниках, не запрещенных законом.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина указал ключевые параметры такой помощи: по условиям порядка максимальная сумма составит 60 миллионов гривен при условии, что это не более 80% от проекта.

Кроме того, правительство утвердило порядок предоставления полной или частичной компенсации процентной ставки по кредитам на обустройство и/или осуществление хозяйственной деятельности в пределах индустриальных парков.

Порядком определена процедура предоставления такой компенсации инициаторам создания индустриальных парков – субъектам хозяйствования, управляющим компаниям и участникам самих парков, включенным в Реестр индустриальных парков.

По словам Шмыгаля, для компании, обустраивающей промышленный парк, максимальный объем компенсации будет также составлять 60 миллионов гривен, а для участников — 45 миллионов.

В Министерстве экономики также добавляют, что компенсация за начисленные и уплаченные проценты будет предоставляться за период, не превышающий три года, и не ранее 2022 года (когда вступили в силу изменения в закон об индустриальных парках).

Обращение заявителей по обоим вопросам будет рассматриваться созданной Минэкономики постоянно действующей межведомственной комиссией по подготовке рекомендаций по государственному стимулированию индустриальных парков.

На основании ее рекомендаций Минэкономики будет принимать решение о предоставлении средств или отказе в их предоставлении и размещать на своем сайте информацию об объемах предоставления средств с отображением их размера в разрезе заявителей, а также перечень заявителей, которым отказано в предоставлении средств в текущем году, и основаниях такого отказа.

"Два решения позволят запустить в Украине индустриальные парки в том виде, в котором они принесли успех во многих странах до этого... Все эти средства позволят уже в ближайшее время десяткам бизнесов по всей стране активизировать производство и создание новых рабочих мест", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, как сообщил Мельничук, Кабмин в пятницу выделил Минэкономики из резервного фонда госбюджета 320,95 миллиона гривен на гранты для создания или развития бизнеса в рамках программы "е-Работа", из чего 306,46 миллиона - на развитие перерабатывающих предприятий (по словам Шмыгаля, речь идет о 47 предприятиях), а 14,5 миллиона – на создание или развитие садоводства, ягодничества и виноградарства.