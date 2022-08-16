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Правительство выделило первые гранты на создание бизнеса и закладку садов
Кабинет министров выделил Министерству экономики из резервного фонда государственного бюджета 103,35 миллиона гривен на предоставление грантов для создания или развития бизнеса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
В частности, 74,32 миллиона гривен выделено на микрогранты для создания или развития собственного бизнеса, а 29,03 миллиона – на гранты для создания или развития бизнеса в сфере садоводства, ягодоводства и виноградарства.
Как уточняют в Минэкономики, по направлению "Свое дело" финансирование получат первые 324 бизнес-идеи победителей, а по направлению "Свой сад" – девять предпринимателей.
В целом же по направлению микрогрантов от украинцев уже поступила уже 7541 заявка. В ведомстве указывают, что у 70% заявителей уже есть опыт предпринимательской деятельности, а 10% только начинают свой путь в бизнесе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Больше всего предпринимателей хотят потратить грант на открытие кафе – 10,7%, на начало розничной торговли (в том числе продуктами питания) – 8%, на учреждение парикмахерских или салонов красоты – 4,7%, на старт бизнеса по обслуживанию напитками – 3,1%, на начало грузовых перевозок – 1,9%.
Больше всего заявок подали жители Киева и Киевской области – в общей сложности 31%. На Днепропетровскую область приходится 9%, на Львовскую – 7%, на Одесскую – 6%, на Полтавскую область – 5%.
Также сообщается, что уже поступило 78 запросов от предпринимателей, которые хотят за счет гранта построить теплицу или заложить сад.
Прием заявок на все направления программы "е-Работа" продолжается. Подача заявки осуществляется через портал "Дія". Для этого нужно заполнить сведения о себе в электронной форме и добавить небольшой бизнес-план, образец которого можно скачать на портале.
Источник фото: ua.depositphotos.com