Кабмин разрешил физлицам-предпринимателям получать гранты на создание перерабатывающих предприятий

Кабинет министров 5 августа внес изменения в программу поддержки перерабатывающих предприятий в рамках проекта "е-Работа". Как сообщает пресс-служба правительства, теперь гранты по этой программе смогут получить и физические лица-предприниматели.

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Кроме того, размер гранта теперь будет привязан к созданию определенного количества рабочих мест, однако подробности этого пока не приводятся. Изменения также коснулись программы микрогрантов в части поощрения малых фермерских хозяйств.

"Расширяем направления, на которые можно тратить средства. Теперь это закупка сырья, материалов, животных, программного обеспечения и других услуг и товаров, связанных с производством", - отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, на получение грантов для создания или расширения существующих предприятий в рамках проекта "е-Работа" уже поступило 6,5 тысячи заявок.

"6 тысяч заявок поступило на микрогранты до 250 тысяч гривен, 100 заявок - по программе создания новых теплиц и новых садов, более 400 заявок - по программе создания новых перерабатывающих предприятий. Все это уже в ближайшие месяцы конвертируется в тысячи рабочих мест", - подчеркнул глава правительства.

Премьер подчеркнул, что такое количество заявок за первый месяц работы программы демонстрирует, что люди заинтересованы создавать собственный бизнес в Украине, и государство ему в этом поможет.

Напомним, что в рамках проекта "е-Работа" запущено пять различных программ грантовой поддержки. В частности, еще 24 июня правительство утвердило программу безвозвратных грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий в сумме до 8 миллионов гривен при создании хотя бы 25 рабочих мест.

Кроме того, введены гранты до 250 тысяч гривен для желающих открыть собственное дело, две программы грантов аграриям на создание садов и теплиц, а также две программы, направленные на развитие ИТ-сектора: одна предполагает выделение средств для стартапов, а другая – для тех, кто желает изменить сферу работы на IT и пройти соответствующие курсы. Прием заявок на гранты "е-Работа" через портал госуслуг "Дія" был начат с 1 июля.

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