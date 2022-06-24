Кабмин вводит гранты до 8 млн гривен на создание перерабатывающих предприятий

Кабинет министров 24 июня утвердил программу безвозвратных грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Как отметил на его заседании премьер-министр Денис Шмигаль, участниками программы смогут стать предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов.

"Государство предоставит до 8 миллионов гривен помощи тем, кто уже имеет бизнес в сфере переработки, или хочет запустить новые проекты. Грант можно будет потратить на приобретение оборудования. Главные требования к получателям: создание не менее 25 новых рабочих мест и уплата налогов", - поведал он.

Люди, желающие получить грант, должны представить рабочую идею, четкий бизнес-план и привлечь свои средства на свое дело. Для первых заявителей условием софинансирования является вложение ими 30%. Также у них будут дополнительные возможности получить доступный кредит по программе "5-7-9" в размере до 16 миллионов гривен.

Отметим также, что на прошедшем 21 июня заседании правительство ввело гранты до 250 тысяч гривен для желающих открыть собственное дело, а также две программы грантов аграриям на создание садов и теплиц.

А 24 июня Кабмин утвердил и две грантовые программы, направленные на развитие IT-сектора: одна предусматривает выделение средств для стартапов, а другая – для желающих изменить сферу работы на IT и пройти соответствующие курсы.

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