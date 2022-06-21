"Деревянные" не пахнут: какие европейские компании до сих пор зарабатывают на рынке леса в России

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Не финансировать российскую военную машину – это не принцип, не моральный выбор. Это единственная опция для любого здорового человека или бизнеса.

Как свидетельствует база данных KSE, из России решили уйти уже 1089 международных компаний, 457 приостановили работу и выжидают. Еще 675 не видят проблемы в том, что за их налоги Кремль строит ракеты и убивает тысячи людей.

В каждой сфере есть свои "герои". Сегодня мы взглянем на рынок древесины. Россия – один из крупнейших в мире производителей булыжника, пиломатериалов, паллет и другой продукции. Значительную долю производства обеспечивают международные компании, годами расширяющие бизнес в России.

Кто-то из них решил прекратить работу с позиции гуманизма, для кого-то аргументом стали запреты импорта русской древесины в многочисленных странах и прекращение сертификации ведущих центров FSC и PEFC.

Тем не менее, отдельные компании продолжают финансировать агрессора. Нашлись и те, для которых нет противоречий в продолжении бизнеса одновременно в Украине и России.

Кто прекращает бизнес с россией

Stora Enso, Финляндия\Швеция

В России: 2 лесопильные, 3 завода по производству гофроупаковки.

Крупнейший по мощности в Европе производитель пиломатериалов покидает российский рынок.

В конце апреля два лесопильных завода проданы местному менеджменту, к которому также перейдет лесное подразделение для заготовки древесины. В середине мая также было объявлено о продаже трех заводов по производству гофроупаковки.

Несмотря на финансовые потери от выхода с рынка, которые компания оценивает почти в 200 млн евро, стоимость акций Stora Enso выросла с 24 февраля по 8 июня на 8%. Сегодня репутация стоит больше заводов в России.

Metsä, Финляндия

В России: 1 завод пиломатериалов, дистрибьюторская сеть

Финская группа компаний прекратила поставки древесины из России, остановила производство пиломатериалов и продажи картона и бумаги агрессору.

Решение об окончательном выходе с российского рынка еще не принято, однако клиенты с марта не получают новых заказов. Остановка работы компании ударит по бюджету агрессора. В 2020 году российские юрлица группы Metsä по данным из открытых источников уплатили более 400 млн рублей.

из-за войны компания также приостановила продажи в Украине.

UPM, Финляндия

В России: 1 фанерный завод

Крупнейший в мире производитель журнальной бумаги в России занимался деревообрабатывающим бизнесом, выпуская фанеру. Кроме того, компания импортировала древесину.

В начале марта в UPM объявили о прекращении закупок российского ресурса и остановке фанерного комбината. Свою продукцию компании также в РФ не будет поставлять.

И снова болезненный удар финансовый удар по Кремлю - в 2020 году компания по данным KSE заплатила $54 млн в российский бюджет. Больше этих средств агрессор не будет получать.

IKEA, Швеция

В России: 4 собственных фабрики, 26 магазинов.

В марте IKEA объявила, что приостанавливает их работу из-за войны в Украине. Теперь компания окончательно уходит из России, продаст заводы и уволит сотрудников.

В компании называли российский рынок одним из наиболее значимых в части доходов. В развитие бизнеса было инвестировано более 4 млрд. евро, а доля на рынке составляла 20%. Но главное – остановка шведской компании болезненно ударит по российским производителям.

Значительную часть мебели для IKEA производили фабрики-партнеры, много продукции отправлялось и на экспорт в другие магазины. В кризисе уже оказалось около 20 производств.

Тем не менее, о полном выходе IKEA из России речь пока не идет. Компания продолжает платить зарплату 15000 сотрудников, поддерживающих "законсервированный" бизнес. Также несмотря на закрытие магазинов, будут работать центры обмена и возврата товаров. Шведский таблоид Aftonbladet также выяснил, что компания продолжает покупать древесину в России.

Кто до сих пор финансирует войну

Egger, Австрия

В России: 2 завода

Австрийская компания в РФ производит разные виды деревянных плит. Объемы производства составляют 850 тысяч кубометров в год. Получив доход более чем в 260 млн долларов, Egger в 2020 году уплатил в российский бюджет 1,34 млрд рублей налогов по данным открытых источников.

Компания не сделала никаких заявлений по поводу нападения России на Украину. На этом фоне еще более цинично выглядят сообщения о результатах измерения чистоты воздуха и уровне шума около завода компании. Очевидно, все в норме – сирен и взрывов не слышно, воздух чист.

В конце апреля 2022 года Egger также предложил совершить виртуальные туры по российским производствам.

Конечно, австрийскому менеджменту, скорее всего, неинтересно взглянуть на разрушенные российскими снарядами здания в Киеве.

Schattdecor, Германия

В России: 2 завода

Публичные заявления компании служат очковтирательством. 15 марта в Schattdecor ограничились расплывчатымсообщением : «В эти дни мир в знак солидарности обращает внимание на Украину. Наши мысли и соболезнования обращены ко всем, кто сейчас непосредственно коснется этой проблемы. В настоящее время важны человечность, солидарность и разумные действия”.

Далее следует больший абзац о работе над обеспечением поставки для клиентов и партнеров по всему миру. В другом сообщении войну называют "ситуацией в Украине" и ставят в один ряд проблем с пандемией коронавируса в Китае. При этом немецкая компания отчитывается о "рекордном обороте" в 850 млн евро.

Мы обратились к компании с заказом в Москву и ждем ответа, чтобы выяснить реальную позицию Schattdecor, однако пока не получили ответа. По данным базы KSE компания продолжает работу в России.

Работа компании ежегодно приносит сотни миллионов в кремлевскую казну. В 2020 году эта сумма составила более 250 млн. рублей.

На двух стульях

Кроноспан, Австрия

В России: 6 завода, в Украине: 2 завода

Австрийская компания никак не отреагировала на войну. Многочисленные дилеры предлагают продукцию от российских производств Kronospan, активно работают и три завода в Беларуси. Также продолжает свой бизнес компания и в Украине.

В своем единственном с начала российского вторжения сообщении компания строит планы развития до 2050 года. Можно предположить, что вопросы циркулярной экономики и углеродной нейтральности волнуют Kronospan гораздо больше, чем угроза попадания снарядов по производству и гибели сотрудников.

В 2020 году только 3 юридических лица компании в России - "Кроношпан ОСБ", "Проношпан ГМК" и "Кроношпан Калуга" - уплатили 440 млн рублей налогов. Общая выручка Kronospan в России резко возросла в прошлом году и превысила 77 млрд. рублей.

Swiss Krono, Швейцария

В России: 1 завод

В Украине: 3 завода

Один из украинских заводов Swiss Krono работает в пгт. Солоницевка, рядом с Харьковом. В начале марта, недалеко от завода, российская ракета уничтожила школу.

Между тем, в российском магазине швейцарской компании можно без проблем заказать ламинат, изготовленный из русской древесины на российском заводе.

Откликнулись в Swiss Krono и по нашему запросу о сотрудничестве в России.

Пока в Украине российская армия уничтожает школы и целые города, в самой России компания продолжает финансировать военную машину. В 2020 году по данным из открытых источников российский бюджет получил 345 млн рублей налогов от швейцарцев, которые до сих пор наполняют казну агрессора.

Финансировать агрессора – недопустимо. Украинцы уже много раз доказали, что коллективный праведный гнев способен мотивировать бизнес к правильным действиям. Egger, Schattdecor, особенно Kronospan и Swiss Krono должны понять ошибочность своей позиции и отреагировать соответственно вызовам времени.