“Дерев’яні” не пахнуть: які європейські компанії і досі заробляють на ринку лісу в Росії

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Не фінансувати російську воєнну машину - це не принцип, не моральний вибір. Це єдина опція для будь-якої здорової людини чи бізнесу.

Як свідчить база даних KSE, з Росії вирішили піти вже 1089 міжнародних компаній, 457 призупинили роботу й вичікують. Ще 675 не бачать проблеми у тому, що за їх податки Кремль будує ракети й вбиває ними тисячі людей.

У кожній сфері є свої “герої”. Сьогодні ми поглянемо на ринок деревини. Росія - один з найбільших в світі виробників кругляку, пиломатеріалів, палет та іншої продукції. Значну частку виробництва забезпечують міжнародні компанії, які роками розширювали бізнес в росії.

Хтось з них вирішив припинити роботу з позиції гуманізму, для когось аргументом стали заборона імпорту російської деревини в численних країнах та припинення сертифікації провідних центрів FSC та PEFC.

Попри все, окремі компанії продовжують фінансувати агресора. Знайшлися і ті, для кого немає протирічь у продовженні бізнесу одночасно в Україні та Росії.

Хто припиняє бізнес з росією

Stora Enso, Фінляндія \ Швеція

В Росії: 2 лісопильні, 3 заводи з з виробництва гофроупаковки

Найбільший за потужністю в Європі виробник пиломатеріалів покидає російський ринок.

Наприкінці квітні два лісопильні заводи продані місцевому менеджменту, до якого також перейде лісовий підрозділ для заготівлі деревини. В середині травня також було оголошено про продаж трьох заводів з виробництва гофроупаковки.

Попри фінансові втрати від виходу з ринку, які компанія оцінює у майже 200 млн евро, вартість акцій Stora Enso зросла з 24 лютого до 8 червня зросла на 8%. Сьогодні репутація коштує більше, ніж заводи в Росії.

Metsä, Фінляндія

В Росії: 1 завод пиломатеріалів, дистрибьюторська мережа

Фінська група компаній припинила постачання деревини з росії, зупинила виробництво пиломатеріалів та продажі картону й паперу агресору.

Рішення про остаточний вихід з російського ринку ще не прийнято, втім клієнти з березня не отримують нових замовлень. Зупинка роботи компанії вдарить по бюджету агресора. В 2020 році російські юрособи групи Metsä за даними з відкритих джерел сплатили понад 400 млн рублів.

Через війну компанія також призупинила продажі в Україні.

UPM, Фінляндія

В Росії: 1 фанерний завод

Найбільший у світі виробник журнального паперу в Росії займався деревообробним бізнесом, випускаючи фанеру. Окрім того, компанія імпортувала деревину.

На початку березня в UPM оголосили про припинення закупівель російського ресурсу та зупинку фанерного комбіната. Свою продукцію компаніі також до РФ не постачатиме.

І знов болісний удар фінансовий удар по Кремлю у - у 2020 році компанія за даними KSE сплатила $54 млн до російського бюджету. Більше цих коштів агресор не отримуватиме.

IKEA, Швеція

В росії: 4 власні фабрики, 26 магазинів.

У березні IKEA оголосила, що призупиняє їх роботу через війну в Україні. Тепер компанія остаточно йде з Росії, продасть заводи та звільнить співробітників.

В компанії називали російський ринок одним з найбільш значущих в частині доходів. В розвиток бізнесу було інвестовано понад 4 млрд евро, а частка на ринку становила 20%. Та головне - зупинка шведської компанії болісно вдарить по російських виробниках.

Значну частину меблів для ІКЕА виробляли фабрики-партнери, багато продукції відправлялося і на експорт до інших магазинів. В кризі вже опинилися близько 20 виробництв.

Менше з тим, про повний вихід IKEA з Росії мова поки не йде. Компанія продожує платити зарплату 15000 співробітників, які підтримують “законсервований” бізнес. Також попри закриття магазинів, працюватимуть центри обміну і повернення товарів. Шведський таблоїд Aftonbladet також з’ясував, що компанія продовжує купувати деревину в росії.

Хто досі фінансує війну

Egger, Австрія

В Росії: 2 заводи

Австрійська компанія в РФ виробляє різні види дерев’яних плит. Обсяги виробництва сягають 850 тисяч кубометрів на рік. Отримавши дохід у понад 260 млн доларів, Egger в 2020 році сплатив до російського бюджету 1,34 млрд рублів податків за даними відкритих джерел.

Компанія не зробила жодних заяв щодо нападу Росії на Україну. На цьому фоні ще більш цинічно виглядають повідомлення про результати вимірювання чистоти повітря та рівню шуму біля заводу компанії. Вочевидь, все в нормі - сирен та вибухів не чутно, повітря чисте.

Наприкінці квітня 2022 року Egger також запропонував здійснити віртуальні тури по російських вириобництвах.

Звісно, австрійському менеджменту швидше за все нецікаво поглянути на зруйновані російськими снарядами будівлі у Києві.

Schattdecor, Німеччина

В Росії: 2 заводи

Публічні заяви компанії слугують окозамилюванням. 15 березня в Schattdecor обмежилися розпливчастим повідомленням: “У ці дні світ на знак солідарності звертає увагу на Україну. Наші думки та співчуття звернені до всіх тих, хто зараз безпосередньо торкнеться цієї проблеми. Нині важливі людяність, солідарність та розумні дії”.

Далі йде вдічі більший абзац про роботу над забезпеченням постачання для клієнтів та партнерів по всьому світу. В іншому повідомленні війну називають “ситуацією в Україні” та ставлять в один ряд проблем з пандемією коронавірусу в Китаї. При цьому німецька компанія звітує про “рекордний обіг” у 850 млн євро.

Ми звернулися до компанії з замовленням до Москви і чекаємо на відповідь, щоб зясувати реальну позицію Schattdecor, проте поки не отримали відповіді. За даними бази KSE, компанія продовжує роботу в Росії.

Робота компанії щороку приносить сотні мільйонів до кремлівської казни. У 2020 році ця сума склала понад 250 млн рублів.

На двох стільцях

Kronospan, Австрія

В росії: 6 заводі, в Україні: 2 заводи

Австрійська компанія жодним чином не відреагувала на війну. Численні дилери пропонують продукцію від російських виробництв Kronospan, активно працюють і три заводи в Білорусі. Так само продовжує свій бізнес компанія і в Україні.

У своєму єдиному з початку російського вторгнення повідомленні, компанія будує плани розвитку до 2050 року. Можна припустити, що питання циркулярної економіки та вуглецевої нейтральності хвилюють Kronospan значно більше, ніж загроза влучання снарядів по виробництву та загибелі співробітників.

У 2020 році лише 3 юридичні особи компанії в рф - “Кроношпан ОСБ”, “Проношпан ГМК” та “Кроношпан Калуга” - сплатили 440 млн рублів податків. Загальна виручка Kronospan в росії різко зросла минулого року та перевищила 77 млрд рублів.

Swiss Krono, Швейцарія

В росії: 1 завод

В Україні: 3 заводи

Один із українських заводів Swiss Krono працює в смт. Солоницівка, поряд з Харковом. На початку березня, недалеко від заводу, російська ракета знищила школу.

Тим часом у російському магазині швейцарської компанії можна без проблем замовити ламінат, виготовлений з російської деревини на російському заводі

Відгукнулися в Swiss Krono й на наш запит про співробітництво в Росії.

То ж поки в Україні російська армія нищить школи й цілі міста, в самій Росії компанія продовжує фінансувати воєнну машину. У 2020 році за даними з відкритих джерел російський бюджету отримав 345 млн рублів податків від швейцарців, які і досі наповнюють казну агресора.

Фінансувати агресора - неприпустимо. Українці вже багато разів довели, що колективний праведний гнів здатен мотивувати бізнес до правильних дій. Egger, Schattdecor, а особливо Kronospan та Swiss Krono мають зрозуміти хибність своєї позиції та відреагувати відповідно викликам часу.