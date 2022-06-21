Правительство ввело гранты до 250 тысяч грн для желающих открыть собственное дело

Кабинет министров 21 июня ввел микрогранты до 250 тысяч гривен для тех, кто хочет запустить новый бизнес. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Как рассказал на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмигаль, на поддержку государства может рассчитывать любой украинец, имеющий соответствующий бизнес-план.

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"Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов за год. Соответственно, бюджет программы на год — 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, такой как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и тому подобное", - отметил он.

Участником программы сможет стать любой украинец, который не работает на других предприятиях и не ведет другой бизнес. Для получения гранта нужно будет подать заявку через портал "Дія" или отделение Ощадбанка, приобщив к заявке бизнес-план.

В течение 10 рабочих дней эксперты Ощадбанка и Государственного центра занятости проведут оценку проекта, и если он соответствует критериям программы, деньги будут перечислены на счет заявителя.

"Отдельно подчеркну. Государство предоставляет грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду. Но потратить эти средства по нецелевому назначению не получится, банк будет контролировать соответствие платежей утвержденному бизнес-плану", - подчеркнул Шмигаль.

Дополнительно новые предприниматели смогут получить дешевый кредит по программе "5-7-9" в размере до 2,5 млн грн. Это могут быть средства для строительства или реконструкции помещений, для приобретения дополнительного оборудования, финансирования оборотного капитала.

Кроме этого, правительство решило ввести две программы предоставления грантов аграриям на создание садов и теплиц. На эти три программы в рамках проекта "Работа" государство направит 16 млрд грн. Решение о выделении этих средств правительство также приняло во вторник.

По словам Шмыгаля, в ближайшее время правительство также утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT-сфере. В общей сложности грантовых программ поддержки бизнеса запланировано шесть.