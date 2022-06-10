Государство вложит 10 млрд грн в выкуп долей в IT-стартапах и профинансирует курсы для джуниоров - Кабмин

Украинский фонд стартапов будет выкупать долю в новосозданных IT-компаниях, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Как отметил премьер министр Денис Шмигаль, эта программа направлена на начинающих предпринимателей, которые имеют идею создания технологического стартапа и ищут финансирование на стадию создания тестовой модели.

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По словам главы правительства, эти деньги можно будет направлять только на развитие, наем сотрудников, подготовку модели и первоначальное финансирование. Бюджет программы в год составляет 10 миллиардов гривен. Приоритет будет предоставляться экспортоориентированным компаниям.

"Украинский фонд поддержки стартапов уже имеет хороший опыт поддержки наших IT-предпринимателей. Там работает высокопрофессиональная команда, а потому я уверен, что такую новую программу мы сможем развернуть достаточно быстро", - отметил Шмигаль.

Премьер отметил, что в 2021 году количество IT-специалистов в Украине выросло на рекордные 50 тысяч, но многие компании все равно имели дефицит кадров. IT-специалисты, по его словам, в последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому государство хочет увеличить внимание к сектору и помочь тем, кто хочет пойти в IT.

"Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer, графический дизайнер или другой технической специальности, смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на IT-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев, которые смогут после этого найти работу в этой сфере", - заявил глава правительства.

Шмигаль добавил, что "эти шесть грантовых программ" смогут стать настоящим драйвером роста для экономики, поскольку ставка делается на малый и средний бизнес и мотивацию для людей оставаться и работать в Украине. При этом другие подробности относительно указанных планов в пресс-службе правительства не приводят.

Отметим также, что платежная система Mastercard анонсировала новую программу для украинских финтех-компаний и предпринимателей. На первом этапе поддержка будет предоставляться пяти украинским стартапам, которые в течение шести месяцев акселерации будут получать менторскую поддержку, доступ к ресурсам и возможностям нетворкинга с ведущими экспертами.

Кроме того, накануне Европейская комиссия сообщила о запуске новой программы для украинских стартапов, в рамках которой по меньшей мере 200 компаний смогут получить по 60 тысяч евро.