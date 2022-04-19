Британский стартап Seon привлек $94 млн, чтобы помочь финтех-компаниям соблюдать санкции против РФ

Стартап Seon, который помогает финтех-компаниям бороться с онлайн-мошенничеством, привлек $94 млн на разработку новых инструментов для предотвращения уклонения России от санкций. В настоящее время компания оценивается в 500 миллионов долларов после последнего раунда финансирования.

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Издание CNBC отмечает, что лондонская компания привлекла свежие денежные средства в рамках раунда финансирования под руководством IVP.

Программное обеспечение компании анализирует адреса электронной почты, номера телефонов и другие данные потребителя, чтобы создать «цифровой след», и использует машинное обучение, чтобы определить, являются ли они подлинными или подозрительными.

Генеральный директор и соучредитель Seon Тамас Кадар, отметил, что его компания столкнулась с повышенным спросом на инструменты, которые искореняют транзакции от «политически значимых лиц» и лиц, включенных в санкционные списки на фоне вторжения России в Украину. Часть денежных средств будет использована для решения проблемы возможного использования финтех-приложений для отмывания денег и уклонения от санкций.

«Мы работаем над тем, чтобы удовлетворить эту потребность нашей клиентской базы», — подчеркнул Кадар.

Напомним, ранее правительство Великобритании опубликовало новый список тех, к кому применены санкции в связи с агрессией по отношению к Украине. В черный список, в частности, внесены основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, основатель и председатель Совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков, экс-глава РЖД Владимир Якунин, владелец группы ЕСН Григорий Березкин, жена главы МИД РФ Мария Лаврова и украинский политик Виктор Медведчук, которого за день до этого задержала СБУ.