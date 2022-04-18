Санкции в деле: российский "Совкомфлот" планирует закрыть кипрский офис

Российский государственный судоходный оператор "Совкомфлот" (СКФ) планирует закрыть из-за санкций свой офис на Кипре, который предоставляет финансовые и бухгалтерские услуги.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, кипрский офис может закрыться до 15 мая, а его функции и задачи могут быть перенесены в одну из азиатских стран.

Согласно информации СКФ, Центр финансового управления группы – Sovcomflot Cyprus Limited – был создан в 2005 году.

Компания обеспечивает финансовый менеджмент, бухгалтерский учет и подготовку консолидированной отчетности.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших операторов танкерного флота в мире.

Таким образом, СКФ станет второй крупной российской компанией, которая закроется на Кипре.

Ранее российский банк ВТБ в конце марта продал свою долю в кипрской "дочке".

Напомним, российская государственная группа "Совкомфлот" попала под санкции Великобритании и Европейского Союза.

Позднее СКФ попал в список 14 российских государственных предприятий, против которых ввела санкции Австралия.