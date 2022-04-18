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Санкції діють: російський "Совкомфлот" планує закрити офіс на Кіпрі
Російський державний судноплавний оператор "Совкомфлот" (СКФ) планує закрити через санкції свій офіс на Кіпрі, який надає фінансові та бухгалтерські послуги.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, кіпрський офіс може закритися до 15 травня, а його функції та завдання можуть бути перенесені до однієї з азіатських країн.
Згідно з інформацією СКФ, Центр фінансового управління групи – Sovcomflot Cyprus Limited – було створено у 2005 році.
Компанія забезпечує фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік та підготовку консолідованої звітності.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Совкомфлот" спеціалізується на перевезенні зрідженого газу, нафти та нафтопродуктів, це один із найбільших операторів танкерного флоту у світі.
Таким чином СКФ стане другою великою російською компанією, яка закриється на Кіпрі.
Раніше російський банк ВТБ наприкінці березня продав свою частку в кіпрській "дочці".
Нагадаємо, російська державна група "Совкомфлот" потрапила під санкції Великої Британії та Європейського Союзу.
Пізніше СКФ потрапив до списку 14 російських державних підприємств, проти яких запровадила санкції Австралія.