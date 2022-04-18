Санкції діють: російський "Совкомфлот" планує закрити офіс на Кіпрі

Російський державний судноплавний оператор "Совкомфлот" (СКФ) планує закрити через санкції свій офіс на Кіпрі, який надає фінансові та бухгалтерські послуги.

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Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, кіпрський офіс може закритися до 15 травня, а його функції та завдання можуть бути перенесені до однієї з азіатських країн.

Згідно з інформацією СКФ, Центр фінансового управління групи – Sovcomflot Cyprus Limited – було створено у 2005 році.

Компанія забезпечує фінансовий менеджмент, бухгалтерський облік та підготовку консолідованої звітності.

"Совкомфлот" спеціалізується на перевезенні зрідженого газу, нафти та нафтопродуктів, це один із найбільших операторів танкерного флоту у світі.

Таким чином СКФ стане другою великою російською компанією, яка закриється на Кіпрі.

Раніше російський банк ВТБ наприкінці березня продав свою частку в кіпрській "дочці".

Нагадаємо, російська державна група "Совкомфлот" потрапила під санкції Великої Британії та Європейського Союзу.

Пізніше СКФ потрапив до списку 14 російських державних підприємств, проти яких запровадила санкції Австралія.