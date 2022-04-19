Британський стартап Seon залучив $94 млн, щоб допомогти фінтех-компаніям дотримуватися санкцій проти РФ

Стартап Seon, який допомагає фінтех-компаніям боротися з онлайн-шахрайством, залучив $94 млн на розробку нових інструментів для запобігання ухиленням Росії від санкцій. Зараз компанія оцінюється в 500 мільйонів доларів після останнього раунду фінансування.

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Видання CNBC зазначає, що лондонська компанія залучила нові кошти в рамках раунду фінансування під керівництвом IVP.

Програмне забезпечення компанії аналізує адреси електронної пошти, номери телефонів та інші дані споживача, щоб створити «цифровий слід», і використовує машинне навчання, щоб визначити, чи вони є справжніми чи підозрілими.

Генеральний директор та співзасновник Seon Тамас Кадар зазначив, що його компанія зіткнулася з підвищеним попитом на інструменти, які викорінюють транзакції від «політично значущих осіб» та осіб, включених до санкційних списків на тлі вторгнення Росії в Україну. Частина коштів буде використана для вирішення проблеми можливого використання фінтех-додатків для відмивання грошей та ухилення від санкцій.

"Ми працюємо над тим, щоб задовольнити цю потребу нашої клієнтської бази", - наголосив Кадар.

Нагадаємо, раніше уряд Великобританії опублікував новий список тих, до кого застосовано санкції у зв'язку з агресією щодо України. До чорного списку, зокрема, внесено основного акціонера "Лукойлу" Вагіта Алекперова, засновника та голову Ради директорів АФК "Система" Володимира Євтушенкова, екс-главу РЗ Володимира Якуніна, власника групи ЄСП Григорія Березкіна, дружину глави МЗС РФ Марію Лаврову та українського політика Віктора Медведчука, якого за день до цього затримала СБУ.