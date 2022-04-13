- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Великобритания ввела санкции к более 200 компаниям и физическим лицам из РФ и "ЛДНР"
Правительство Великобритании опубликовало новый список тех, к кому применены санкции в связи с агрессией по отношению к Украине.
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Великобритания добавила в санкционный список 206 физических и юридических лиц из Росийкой Федерации.
В черный список, в частности, внесены основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, основатель и председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, управленец Владимир Якунин и украинский политик Виктор Медведчук, которого за день до этого задержала СБУ.
новость дополняетсяПодписывайтесь на наш Telegram канал