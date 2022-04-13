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Великобритания ввела санкции к более 200 компаниям и физическим лицам из РФ и "ЛДНР"

Правительство Великобритании опубликовало новый список тех, к кому применены санкции в связи с агрессией по отношению к Украине.

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Великобритания добавила в санкционный список  206 физических и юридических лиц из Росийкой Федерации.

В черный список, в частности,  внесены основной акционер "Лукойла" Вагит Алекперов, основатель и председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков, управленец Владимир Якунин и украинский политик Виктор Медведчук, которого за день до этого задержала СБУ.

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Автор:
Сергей Горелов