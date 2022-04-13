Великобританія ввела санкції проти понад 200 компаній та фізичних осіб з РФ та "ЛДНР"

Уряд Великобританії опублікував новий список тих, до кого застосовано санкції у зв'язку з агресією проти України. Про це повідомляє РІА “Новости”.

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Великобританія додала до списку санкцій 206 фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації.

У чорний список, зокрема, внесені основний акціонер "Лукойлу" Вагіт Алекперов, засновник та голова Ради директорів АФК "Система" Володимир Євтушенков, ексглава РЗ Володимир Якунін, власник групи ЄСП Григорій Березкін, дружина глави МЗС РФ Марія Лаврова та український політик Віктор Медведчук, якого за день до цього затримала СБУ.

Повний список санкцій

Нагадаємо, через вторгнення РФ в Україну Франція заморозила активи російських осіб та компаній, які потрапили під санкції Євросоюзу.

А країни ЄС розпочали роботу над шостим пакетом санкцій проти Росії з "нафтовими опціями".

Найближчим часом міністри закордонних справ обговорять подальші кроки щодо посилення заходів проти Росії через її військову агресію проти України.