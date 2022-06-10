Держава вкладе 10 млрд грн у викуп часток у IT-стартапах та профінансує курси для джуніорів - Кабмін

Український фонд стартапів буде викуповувати частку в новостворених IT-компаніях, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Як зазначив прем'єр міністр Денис Шмигаль, ця програма спрямована на підприємців-початківців, які мають ідею створення технологічного стартапу та шукають фінансування на стадію створення тестової моделі.

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За словами голови уряду, ці гроші можна буде направляти лише на розвиток, найм співробітників, підготовку моделі та початкове фінансування. Бюджет програми на рік складає 10 мільярдів гривень. Пріоритет надаватиметься експортоорієнтованим компаніям.

"Український фонд підтримки стартапів уже має хороший досвід підтримки наших ІТ-підприємців. Там працює високопрофесійна команда, а тому, я впевнений, що таку нову програму ми зможемо розгорнути достатньо швидко", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що у 2021 році кількість ІТ-фахівців в Україні зросла на рекордні 50 тисяч, але багато компаній все одно мали дефіцит кадрів. ІТ-спеціалісти, за його словами, в останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, а тому держава хоче збільшити увагу до сектору і допомогти тим, хто хоче піти в ІТ.

"Українці, які бажають отримати кваліфікацію junior developer, графічний дизайнер або іншої технічної спеціальності, матимуть змогу отримати грант, який можна буде витратити лише на навчання на ІТ-курсах. Держава виділить фінансування для 60 тисяч українців, які зможуть після цього знайти роботу в цій сфері", - заявив очільник уряду.

Шмигаль додав, що "ці шість грантових програм" зможуть стати справжнім драйвером зростання для економіки, оскільки ставка робиться на малий і середній бізнес та мотивацію для людей залишатися і працювати в Україні. Але інших подробиць щодо вказаних планів у прес-службі уряду не наводять.

Зазначимо також, що платіжна система Mastercard анонсувала нову програму для українських фінтех-компаній та підприємців. На першому етапі підтримка надаватиметься п’ятьом українським стартапам, які протягом шести місяців акселерації отримуватимуть менторську підтримку, доступ до ресурсів і можливостей нетворкінгу з провідними експертами.

Крім того, напередодні Європейська комісія повідомила про запуск нової програми для українських стартапів, в рамках якої щонайменше 200 компаній зможуть отримати по 60 тисяч євро.