Уряд запровадив гранти до 250 тисяч грн для бажаючих відкрити власну справу

Кабінет міністрів 21 червня запровадив мікрогранти до 250 тисяч гривень для тих, хто хоче запустити новий бізнес. Про це повідомляє пресслужба уряду. Як розповів на засіданні Кабміну прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на підтримку держави може розраховувати будь-який українець, що має відповідний бізнес-план.

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"Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік — 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", - зазначив він.

Учасником програми зможе стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту треба буде подати заявку через портал "Дія" чи відділення Ощадбанку, додавши до заявки бізнес-план.

Протягом 10 робочих днів експерти Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо він відповідає критеріям програми, гроші будуть перераховані на рахунок заявника.

"Окремо підкреслю. Держава надає грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду. Але витратити ці кошти за нецільовим призначенням не вийде, банк буде контролювати відповідність платежів затвердженому бізнес-плану", - підкреслив Шмигаль.

Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн. Це можуть бути кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу.

Крім цього, уряд вирішив запровадити дві програми надання грантів аграріям на створення садів і теплиць. На ці три програми в рамках проєкту "єРобота" держава направить 16 млрд грн. Рішення про виділення цих коштів уряд також ухвалив у вівторок.

За словами Шмигаля, найближчим часом уряд також затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки та IT-сфері. Загалом же грантових програм підтримки бізнесу заплановано шість.