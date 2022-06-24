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Кабмін вводить гранти до 8 млн гривень на створення переробних підприємств
Кабінет міністрів 24 червня затвердив програму безповоротних грантів на створення та розвиток переробних підприємств. Про це повідомляє пресслужба уряду.
Як зазначив на його засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, учасниками програми зможуть стати підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.
"Держава надасть до 8 мільйонів гривень допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки, або хоче запустити нові проекти. Грант можна буде витратити на придбання обладнання. Головні вимоги до отримувачів: створення не менше 25 нових робочих місць і сплата податків", - розповів він.
Люди, які хочуть отримати грант, повинні представити робочу ідею, чіткий бізнес-план та залучити власні кошти на свою справу. Для перших заявників умовою співфінансування є власний внесок 30%. Також вони матимуть додаткові можливості отримати доступний кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 16 мільйонів гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо також, що на минулому засідання 21 червня уряд запровадив гранти до 250 тисяч гривень для бажаючих відкрити власну справу, а також дві програми грантів аграріям на створення садів і теплиць.
А 24 червня Кабмін також затвердив дві грантові програми, спрямовані на розвиток ІТ-сектору: одна передбачає виділення коштів для стартапів, а інша - для тих, хто бажає змінити сферу роботи на IT та пройти відповідні курси.
Джерело фото: ua.depositphotos.com