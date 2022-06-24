Кабмін вводить гранти до 8 млн гривень на створення переробних підприємств

Кабінет міністрів 24 червня затвердив програму безповоротних грантів на створення та розвиток переробних підприємств. Про це повідомляє пресслужба уряду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як зазначив на його засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль, учасниками програми зможуть стати підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.

"Держава надасть до 8 мільйонів гривень допомоги тим, хто вже має бізнес у сфері переробки, або хоче запустити нові проекти. Грант можна буде витратити на придбання обладнання. Головні вимоги до отримувачів: створення не менше 25 нових робочих місць і сплата податків", - розповів він.

Люди, які хочуть отримати грант, повинні представити робочу ідею, чіткий бізнес-план та залучити власні кошти на свою справу. Для перших заявників умовою співфінансування є власний внесок 30%. Також вони матимуть додаткові можливості отримати доступний кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 16 мільйонів гривень.

Зазначимо також, що на минулому засідання 21 червня уряд запровадив гранти до 250 тисяч гривень для бажаючих відкрити власну справу, а також дві програми грантів аграріям на створення садів і теплиць.

А 24 червня Кабмін також затвердив дві грантові програми, спрямовані на розвиток ІТ-сектору: одна передбачає виділення коштів для стартапів, а інша - для тих, хто бажає змінити сферу роботи на IT та пройти відповідні курси.

Джерело фото: ua.depositphotos.com