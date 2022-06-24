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Правительство утвердило грантовые программы для IT-стартапов и для желающих стать айтишниками
Кабинет министров 24 июня утвердил две грантовые программы, направленные на развитие IT-сектора и стартапов в сфере высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Как отметил на его заседании премьер-министр Денис Шмигаль, IT-стартапы смогут получить от 750 тысяч до 3,5 миллиона гривен.
"У нас уже успешно работает государственный Украинский фонд стартапов, и именно он будет администрировать эту программу и использовать свой опыт, чтобы все действительно заработало. Главные критерии финансирования: создание пяти рабочих мест, а также акцент на разработке новых технологий и решений", – уточнил он.
В свою очередь, как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, на реализацию этой грантовой программы Министерству экономики выделено 1 миллиард гривен.
Кроме того, по другой программе, получившей название "Старт в IT", желающим будут выделяться стипендии в размере до 30 тысяч гривен на обучение и получение навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом деньги можно будет потратить только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации. Общий бюджет программы составляет 1,8 миллиарда гривен, то есть в целом государство поможет начать карьеру в IT по крайней мере для 60 тысяч украинцев.
"Эта программа не для студентов и не для IT-специалистов. Эта программа для людей, которые имеют предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры. Государство предоставляет такую возможность. Айтишники за последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы их количество только увеличивалось", - отметил Шмигаль.
Напомним при этом, что две недели назад премьер, анонсируя программу "Старт в IT", сообщил также о программе объемом 10 миллиардов гривен, по которой Украинский фонд стартапов намерен выкупать доли в новосозданных IT-компаниях.
Отметим также, что на прошедшем 21 июня заседании правительство ввело гранты до 250 тысяч гривен для желающих открыть собственное дело, а также две программы грантов аграриям на создание садов и теплиц. 24 июня Кабмин также утвердил программу безвозвратных грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий.
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