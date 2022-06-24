Правительство утвердило грантовые программы для IT-стартапов и для желающих стать айтишниками

Кабинет министров 24 июня утвердил две грантовые программы, направленные на развитие IT-сектора и стартапов в сфере высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Как отметил на его заседании премьер-министр Денис Шмигаль, IT-стартапы смогут получить от 750 тысяч до 3,5 миллиона гривен.

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"У нас уже успешно работает государственный Украинский фонд стартапов, и именно он будет администрировать эту программу и использовать свой опыт, чтобы все действительно заработало. Главные критерии финансирования: создание пяти рабочих мест, а также акцент на разработке новых технологий и решений", – уточнил он.

В свою очередь, как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, на реализацию этой грантовой программы Министерству экономики выделено 1 миллиард гривен.

Кроме того, по другой программе, получившей название "Старт в IT", желающим будут выделяться стипендии в размере до 30 тысяч гривен на обучение и получение навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.

При этом деньги можно будет потратить только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации. Общий бюджет программы составляет 1,8 миллиарда гривен, то есть в целом государство поможет начать карьеру в IT по крайней мере для 60 тысяч украинцев.

"Эта программа не для студентов и не для IT-специалистов. Эта программа для людей, которые имеют предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры. Государство предоставляет такую возможность. Айтишники за последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы их количество только увеличивалось", - отметил Шмигаль.

Напомним при этом, что две недели назад премьер, анонсируя программу "Старт в IT", сообщил также о программе объемом 10 миллиардов гривен, по которой Украинский фонд стартапов намерен выкупать доли в новосозданных IT-компаниях.

Отметим также, что на прошедшем 21 июня заседании правительство ввело гранты до 250 тысяч гривен для желающих открыть собственное дело, а также две программы грантов аграриям на создание садов и теплиц. 24 июня Кабмин также утвердил программу безвозвратных грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий.

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