Лицензии, гранты и регистрация ООО. Тест-драйв новых сервисов "Дії" для предпринимателей

С 24 февраля на портале "Дія" появилось немало новых услуг для бизнеса. Начиная с автоматического получения разрешительных документов, заканчивая оформлением грантовой помощи и выплатами за трудоустроенных беженцев. Delo.ua проверило, как работают новые сервисы и насколько они удобны для предпринимателей.

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Министерство цифровой трансформации регулярно рассказывает о том, как государственная система "Дія" обрастает новыми сервисами. И не только для рядовых граждан, но и для бизнеса. Причем, многие онлайн-услуги, которые облегчают жизнь предпринимателей, появились буквально в течение последних двух-трех месяцев. Разберемся, чем они могут быть полезны и как ими воспользоваться.

еДекларация

Что это за услуга? Пока в Украине действует военное положение, предприниматели могут воспользоваться этим сервисом, который заменяет свыше 370 различных разрешительных документов. То есть, вместо того, чтобы получать лицензию или сертификат, предприниматель отправляет заявку в "еДекларацию" и может заниматься той деятельностью, на которую по идее необходимо разрешение в традиционной, бумажной форме. Нюанс в том, что после окончания военного положения заявитель все-таки будет обязан оформить требуемый разрешительный документ в обычном порядке.

Как воспользоваться услугой?

1. Войти в личный кабинет "Дії" с помощью «Дія.Підпис» или посредством электронного ключа.

2. Перейти в раздел "еДекларация".

3. После сверки личных данных и данных о бизнесе (место регистрации, КВЭД и т.д.), выбрать необходимый разрешительный документ.

4. Перепроверить введенную информацию и отправить заявку, подписав ее с помощью ЭЦП.

5. Никаких дополнительных действий не требуется, можно сразу заниматься той деятельностью, для которой подана "еДекларация".

еРабота

Что это за услуга? Это один из самых "свежих" сервисов на портале, который предназначен для тех, кто хочет получить финансирование на развитие своего бизнеса. Причем, речь не о кредитах, а о грантах. Для начала Кабмин решил выделить на гранты в рамках «еРаботы» почти 100 млн грн. Ими смогут воспользоваться более 400 претендентов. Гранты предназначены для запуска нового бизнеса (максимальная сумма – 250 тыс грн), для перерабатывающих предприятий (до 8 млн грн), а также на строительство теплиц (до 7 млн грн на 2 га) и на высадку садов (до 400 тыс грн на 1 га).

Как воспользоваться услугой?

1. Войти в личный кабинет "Дії" с помощью «Дія.Підпис» или посредством электронного ключа.

2. Перейти в раздел "еРабота".

3. Выбрать программу финансирования (например, грант на свое дело).

4. Заполнить форму, указав личные данные, а также данные о своем бизнесе (юридическая форма, адрес, КВЕД, финансовые показатели, активы и т.д.).).

5. описать проект, приложить подробный бизнес-план. Кстати, там же, на портале "Дії", есть шаблон бизнес-плана.

6. Перепроверить введенную информацию и отправить заявку, подписав ее с помощью ЭЦП.

7. Результаты рассмотрения заявки (ее одобрение либо отказ) можно будет узнать прямо в своем личном кабинете "Дії".

Компенсация за трудоустройство беженцев

Что это за услуга? Предприниматели и компании, которые берут на работу беженцев (внутренне перемещенных лиц, ВПЛ), имеют право на выплаты из госбюджета. Размер такой компенсации составляет 6500 грн. за месяц работы сотрудника-беженца. Правда, получить ее можно только лишь за два месяца. Для оформления выплаты работодатель обязан заключить с сотрудником трудовой договор. Кроме того, заявитель должен быть плательщиком единого соцвзноса (ЕСВ) и подать всю налоговую отчетность за 2021 год. Если эти критерии выполнены, одобрение заявки занимает всего лишь один рабочий день.

Как воспользоваться услугой?

1. Войти в личный кабинет "Дії" с помощью «Дія.Підпис» или посредством электронного ключа.

2. Перейти в раздел "Компенсация за трудоустройство ВПЛ".

3. Заполнить форму с данными о работодателе и о сотруднике, который является беженцем.

4. Система автоматически проверит, находится ли сотрудник в реестре ВПЛ.

5. Если проверка успешна, необходимо ввести реквизиты банковского счета для получения выплаты и отправить заявку, подписав ее с помощью ЭЦП.

Поиск иностранных партнеров

Что это за услуга? На портале "Дія" создан отдельный каталог, где размещаются заявки зарубежных компаний, которые готовы сотрудничать с украинскими компаниями даже в условиях войны. Заявки представлены в виде тендерных предложений, в которых указана страна регистрации контрагента, сфера его деятельность, описана суть заявки (например, поиск компании, которая производит продукты питания или оказывает IT-услуги) и срок, до которого нужно подать тендерное предложение.

Как воспользоваться услугой?

1. На портале "Дія.Бізнес – Экспортное направление" перейти в раздел «Поиск партнеров».

2. Отфильтровать запросы под нужные критерии (по стране регистрации/расположения контрагента, по сфере его деятельности, по дате размещения заявки).

3. Выбрать и изучить интересующую заявку.

4. Если предложение иностранной компании подходит под требуемые критерии, отправить письмо-предложение на указанный адрес электронной почты.

Регистрация ООО

Что это за услуга? Любой гражданин Украины теперь может зарегистрировать юридической лицо в форме ООО онлайн. Этот сервис уже доступен в "Дії". На портале сказано, что подача заявки занимает до 20 минут, а регистрация проходит автоматически в течение одной минуты. Но важно, чтобы при этом выполнялось несколько условий: все учредители ООО физлица и граждане Украины; на руководителя компании не наложены никакие ограничения (например, за налоговые долги); указаны уникальные номера бенефициаров из Единого государственного демографического реестра; название ООО не содержит запрещенные законодательством слова (дублирование в имени компании названий госорганов, наличие слов «государственная», «национальная», копирование имен других компаний и т.д.). Онлайн-регистрация ООО доступна на основании модельного устава.

Как воспользоваться услугой?

1. Войти в личный кабинет "Дії" с помощью «Дія.Підпис» или посредством электронного ключа.

2. Перейти в раздел "Регистрация ООО на основании модельного устава".

3. Ввести данные о компании (адрес, название), а также указать сведения о собственниках ООО.

4. Сформировать модельный устав на основании подсказок системы или выбрать его шаблон "по умолчанию", который утвержден постановлением Кабмина № 367 от 27 марта 2019 года.

5. Приложить копию протокола собрания участников о создании ООО либо же решение собственника, если владелец компании один.

6. Выбрать желаемую систему налогообложения: на общих основаниях (уплата налога на прибыль и НДС), или же упрощенную (единый налог).

7. Подписать заявку с помощью электронного ключа и отправить ее на верификацию.

8. Результаты рассмотрения заявки (подтверждение регистрации ООО либо отказ) можно будет узнать прямо в своем личном кабинете "Дії".