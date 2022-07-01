Уряд відкрив подачу через "Дію" заявок на отримання грантів за програмами "єРобота"

З 1 липня в Україні стартував урядовий проєкт "єРобота", в рамках якого можна отримати безповоротні гранти на розвиток бізнесу за декількома програмами. Відсьогодні заявку на грантможна подати через портал держпослуг "Дія", повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

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"Як і обіцяли, запускаємо програму "єРобота". Це гранти на створення власної справи, розширення малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар’єри. Це шість проектів, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів і сотні тисяч робочих місць", — підкреслив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що перша програма передбачає виділення грантів до 250 тисяч гривень на будь-який мікробізнес, друга — гранти до 8 мільйонів гривень на розширення та створення підприємств у сфері переробки.

Також в межах проекту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тисяч гривень за 1 га), на побудову нових теплиць (до 7 мільйонів гривень), на стартапи в сфері ІТ, а також на навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.

"Перші п’ять програм передбачають гранти за умови створення нових робочих місць. Ми не роздаємо гроші просто так. Кошти можна витратити на купівлю нового обладнання, матеріалів та інструментів. Має бути чіткий та продуманий бізнес-план. Програми так само передбачають співфінансування з боку власника бізнесу та сплату податків", — зауважив голова уряду.

Зазначається, що кошти будуть виплачуватися через державний Ощадбанк. Важливо, що цими грантами зможуть користуватися як нові підприємці, так і ті, хто вже має власну справу і хоче її розширити.

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